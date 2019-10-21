ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Протест из-за 8 копеек. Почему белорусам не понять чилийцев

22.10.2019 12:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Массовые беспорядки, перевернутые автомобили, погибшие и раненые… В Чили третью неделю протестуют из-за повышения стоимости проезда в метро на 30 песо (примерно на 4 цента или 8 белорусских копеек).

Протест из-за 8 копеек. Почему белорусам не понять чилийцев
Чтобы вы понимали, Чили — одна из самых благополучных стран Южной Америки. Среднемесячная зарплата там в 2019 году составила около 1074 долларов. Официальная минимальная оплата труда — около 417 долларов.

Сравнивать эти показатели с белорусскими даже как-то стыдно. В стране, где средняя зарплата не дотягивает и до 500 долларов, а минималка вообще выглядит как издевательство, являясь одной из самых низких даже в бывшем СССР, о таких масштабах протеста даже не слышали.

Любопытное наблюдение. Если почитать комментарии под этой новостью на белорусских форумах, то можно заметить, что практически все отписавшиеся в один голос выразили возмущение действиями протестующих. Мол, они и бездельники, и радикалы, и вообще зажрались.

Оно и понятно, подорожание на 8 копеек при зарплате в тысячу долларов по белорусским меркам не тянет даже на повод для обсуждения на кухне. Вот у нас в 2011 году цены на 100% рванули после «блистательно» проведенных выборов – и что? Да, белорусы тогда тоже немножко «пошумели». Если, конечно, так можно назвать «молчаливые акции» 2011-го года.  

В этом смысле белорусам никогда не понять чилийцев. Хотя, с другой стороны, это только с первого взгляда кажется, что люди в Чили вышли на площадь из-за «8 копеек». Протест против подорожания проезда был только поводом. Последней каплей в череде больших проблем, связанных с действиями чилийских властей.


До этого были и рост цен на коммуналку, и подорожание бензина, лекарств и прочих жизненно важных вещей, и пенсионная реформа.

Многие годы чилийцы, как и белорусы, терпели, ободряемые словами властей, что вот-вот кризис минует и наступит счастье. Терпели, пока в какой-то момент не случились эти несчастные «8 копеек». И прорвало.

И в этом смысле, возможно, белорусы тоже в какой-то момент все-таки поймут чилийцев...
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Массовые беспорядки, перевернутые автомобили, погибшие и раненые… В Чили третью неделю протестуют из-за повышения стоимости проезда в метро на 30 песо (примерно на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сельчане соорудили мобильную доильную установку из половины машины и мотоблока. Посмотрите, что получилось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика