СМИ: Руководитель «Белгоспищепрома» ушел в отставку

Источник материала: Ежедневник





По информации источников, причиной отставки стала коррупция. В самом госконцерне пока не подтвердили эту информацию.

Новость о том, что Александр Забелло, глава концерна «Белгоспищепром», ушел в отставку, опубликовал TUT.by. Издание ссылается на информированные источники.

«У силовиков к Забелло возникли вопросы на прошлой неделе. В понедельник он собрал коллектив и все рассказал. Причина — коррупция в «кристалловском» холдинге. Ему вручили цветы и таким образом распрощались», — сказал собеседник.

Александр Забелло возглавлял концерн с 2012 года.