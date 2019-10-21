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СМИ: Руководитель «Белгоспищепрома» ушел в отставку
22.10.2019 13:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По информации источников, причиной отставки стала коррупция. В самом госконцерне пока не подтвердили эту информацию.
Новость о том, что Александр Забелло, глава концерна «Белгоспищепром», ушел в отставку, опубликовал TUT.by. Издание ссылается на информированные источники.
«У силовиков к Забелло возникли вопросы на прошлой неделе. В понедельник он собрал коллектив и все рассказал. Причина — коррупция в «кристалловском» холдинге. Ему вручили цветы и таким образом распрощались», — сказал собеседник.
Александр Забелло возглавлял концерн с 2012 года.
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По информации источников, причиной отставки стала коррупция. В самом госконцерне пока не подтвердили эту информацию.
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