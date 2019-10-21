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На Советской недалеко от места страшного ДТП с BMW теперь каждый день устанавливают камеру скорости
Источник материала: Tut.by
Недалеко от места ДТП с двумя погибшими, которое произошло поздно вечером 12 октября на улице Советской в Гомеле, сотрудники ГАИ ежедневно устанавливают мобильную камеру фотофиксации скорости.
Гомельские водители рассказывают, что теперь ежедневно камеру фотофиксации можно наблюдать на тротуаре возле магазина «Крафт» или же на противоположной стороне улицы.
Сами автолюбители подобный метод борьбы с лихачами критикуют. В обсуждениях на форумах гомельчане указывают на то, что скоростной режим на этом участке, действительно, нередко превышают — но только не днем, а по вечерам или ночью, когда камеру убирают.
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В обсуждениях на форумах гомельчане указывают на то, что скоростной режим на этом участке, действительно, нередко превышают, но только не днем, а по вечерам или...
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