На Советской недалеко от места страшного ДТП с BMW теперь каждый день устанавливают камеру скорости

Источник материала: Tut.by

Недалеко от места ДТП с двумя погибшими, которое произошло поздно вечером 12 октября на улице Советской в Гомеле, сотрудники ГАИ ежедневно устанавливают мобильную камеру фотофиксации скорости.



Фото: t.me/GomelProbki

Гомельские водители рассказывают, что теперь ежедневно камеру фотофиксации можно наблюдать на тротуаре возле магазина «Крафт» или же на противоположной стороне улицы.

Сами автолюбители подобный метод борьбы с лихачами критикуют. В обсуждениях на форумах гомельчане указывают на то, что скоростной режим на этом участке, действительно, нередко превышают — но только не днем, а по вечерам или ночью, когда камеру убирают.



Фото: t.me/GomelProbki

Напомним , вечером в субботу 12 октября автомобиль BMW 740 на огромной скорости ехал по Советской в Гомеле в сторону площади Ленина. В какой-то момент его водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех женщин-пешеходов, — и влетел в столб. В результате аварии погибли 21-летний водитель авто и 43-летняя пешеход, завуч гомельской школы № 21 Алла Кузьменко. Ее коллега — учитель 51-й гимназии Татьяна Бойничева до сих пор с серьезными травмами в больнице .