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На Советской недалеко от места страшного ДТП с BMW теперь каждый день устанавливают камеру скорости

22.10.2019 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недалеко от места ДТП с двумя погибшими, которое произошло поздно вечером 12 октября на улице Советской в Гомеле, сотрудники ГАИ ежедневно устанавливают мобильную камеру фотофиксации скорости.


Фото: t.me/GomelProbki

Гомельские водители рассказывают, что теперь ежедневно камеру фотофиксации можно наблюдать на тротуаре возле магазина «Крафт» или же на противоположной стороне улицы.

Сами автолюбители подобный метод борьбы с лихачами критикуют. В обсуждениях на форумах гомельчане указывают на то, что скоростной режим на этом участке, действительно, нередко превышают — но только не днем, а по вечерам или ночью, когда камеру убирают.


Фото: t.me/GomelProbki

Напомним, вечером в субботу 12 октября автомобиль BMW 740 на огромной скорости ехал по Советской в Гомеле в сторону площади Ленина. В какой-то момент его водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех женщин-пешеходов, — и влетел в столб. В результате аварии погибли 21-летний водитель авто и 43-летняя пешеход, завуч гомельской школы № 21 Алла Кузьменко. Ее коллега — учитель 51-й гимназии Татьяна Бойничева до сих пор с серьезными травмами в больнице.

 
Теги: Гомель
 
 
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В обсуждениях на форумах гомельчане указывают на то, что скоростной режим на этом участке, действительно, нередко превышают, но только не днем, а по вечерам или...
 
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