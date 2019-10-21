Бывает и такое. Смотрите, как выглядят частные дома с ценой «квадрата» в 1000 рублей

Источник материала: Tut.by

В последнее время в Беларуси все больше говорят о развитии индивидуального домостроения, но, как обычно, для людей встает вопрос цены за свой дом или квартиру в таунхаусе. Сегодня на пресс-конференции по этому поводу главный архитектор Минской области Вадим Николаенко показал, как выглядят дома с ценой по тысяче рублей за «квадрат».



Дома с «квадратом» по тысяче

Сейчас многие домостроительные комбинаты разрабатывают и начинают продавать индивидуальные дома из панелей. И у домов этих разные задачи. Одни — для комфортной жизни за городом, другие — для нормальной жизни на селе. И два варианта домов от солигорского ДСК можно отнести именно во второму типу.

Один дом предлагается площадью в 100 квадратов (3 комнаты), второй — на 128 «квадратов» (5 комнат).

— Они оптимальные и востребованные людьми. На эти дома заключены уже семь договоров строительства, — говорит Вадим Николаенко.

Стоимость метра в коробке без отделки с внутренними инженерными сетями — тысяча рублей. Все, что снаружи — оплачивается дополнительно, поэтому в заключенных договорах как правило суммы возрастают до 1200−1300 рублей за метр. Но тут стоит отметить, что все семь домов строятся по 240-му указу с господдержкой и льготным кредитом.

— Домик достаточно простой, но именно такие домики и востребованы на селе, где люди живут не так богато. Да, речь тут не идет об архитектурных шедеврах, но главное здесь — цена, — объясняет Вадим Николаенко.

Еще один момент в том, что такие дома вряд ли появятся под Минском, ведь их стоимость напрямую зависит в числе прочего от цены транспортировки панелей. Поэтому это, скорее всего, зона влияния МАПИДа, а Солигорск будет работать в первую очередь на близлежащие районы.