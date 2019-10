Instagram будет советовать, от кого вам отписаться

Источник материала: KYKY

Если вы пользуетесь Instagram долгое время, скорее всего, вы успели подписаться на нескольких пользователей, жизнь которых вас перестала интересовать. Возможно, вы уже забыли о людях, чьи публикации раньше импульсивно отслеживали. Приятная новость: в ближайшее время сама платформа поможет вам устранить эти ненужные «мэтчи», сообщает Engadget.

Новую функцию Instagram заметила разработчик приложений Джейн Вонг. Она обратила внимание, что соцсеть тестирует способ управления подписками — делит их на категории в зависимости от активности. Так, вам станут видны аккаунты юзеров, с которыми вы взаимодействуете больше или меньше всего.