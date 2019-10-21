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Instagram будет советовать, от кого вам отписаться
Источник материала: KYKY>
Если вы пользуетесь Instagram долгое время, скорее всего, вы успели подписаться на нескольких пользователей, жизнь которых вас перестала интересовать. Возможно, вы уже забыли о людях, чьи публикации раньше импульсивно отслеживали. Приятная новость: в ближайшее время сама платформа поможет вам устранить эти ненужные «мэтчи»,
Новую функцию Instagram заметила разработчик приложений Джейн Вонг. Она обратила внимание, что соцсеть тестирует способ управления подписками — делит их на категории в зависимости от активности. Так, вам станут видны аккаунты юзеров, с которыми вы взаимодействуете больше или меньше всего.
Если разработку допустят к широкому использованию, такой подход позволит сфокусироваться только на тех людях, которые вам небезразличны. Это также станет выходом в те дни, когда вы не захотите просматривать всю ленту, а предпочтете увидеть обновления своих «избранных».
Фото обложки: Nadia Lee Cohen.
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