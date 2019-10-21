Энергоназор напоминает: соблюдайте правила безопасности в обращении с электроприборами

Источник материала: Пинский Вестник

Сложно представить сегодняшнюю жизнь без таких привычных и удобных предметов как мобильный телефон, холодильник, стиральная машина, телевизор - все эти электроприборы стали надежными помощниками людям в быту. Но они могут приносить не только пользу, но и вред.



Для исключения любых инцидентов нужно соблюдать меры безопасности:



- не перегружайте электросеть. Чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее;



- располагайте электронагревательные приборы, в том числе утюг, электроплитку, на негорючей поверхности;



- для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами;



- не используйте электроплитки и обогреватели старых конструкций (с открытой спиралью);



- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;



- регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль;



- не оставляйте рядом с электрическими приборами (телевизор, холодильник, обогреватели и т.п.) легковоспламеняющиеся материалы;



- исключите пребывание длительное время телевизора в режиме ожидания, если вы уходите из дома или на ночь. Это же правило касается и подзарядки мобильных телефонов и планшетов. Завершив заряд батареи, зарядное устройства следует вынуть из розетки.



Следует запомнить, что нельзя включать в сеть и пользоваться на открытом воздухе стиральными машинами, радиоприемниками, магнитофонами и другими электроприборами, т.к. земля - хороший проводник электричества и при каких-либо неисправностях прибора человек может оказаться под действием электрического тока. Нельзя пользоваться электрическим прибором, если повреждена, оголена изоляция электрического шнура или электропроводки. Не допускается пользоваться выключателями, штепсельными розетками, вилками, кнопками звонков с разбитыми корпусами и крышками.



Категорически запрещается влезать на опоры воздушных линий электропередач, на крыши вагонов, домов и строений, где близко проходят электрические провода, разбивать лампы, изоляторы, запускать бумажного змея вблизи провода, играть под воздушными линиями, а также проникать в трансформаторные подстанции или за ограду электрических подстанций и трансформаторов, открывать дверцы распределительных щитов и других электрических устройств в подъездах, подвалах, на чердаках.



Запомните, что не на всех опорах и электроустановках имеются плакаты, однако их отсутствие не означает, что электроустановки находятся без напряжения. Необходимо знать, что смертельно опасно не только касаться, но и подходить ближе, чем на 8 м к лежащему на земле оборванному проводу линии электропередачи.



Обнаружив открытые двери на энергообъекты, оборванные или провисшие провода воздушной линии, следует организовать охрану места повреждения, предупредить всех об опасности приближения и немедленно сообщить в электрические сети.



Не подвергайте опасности свою жизнь и требуйте соблюдения мер предосторожности от всех окружающих, а также изучайте правила оказания первой помощи пострадавшему от электротока. Во всех подобных случаях необходимо срочно вызвать врача. Нужно правильно действовать при освобождении пострадавшего от действия электрического тока.



Прежде всего, нужно отключить выключатель, вынуть вилку из розетки, вывернуть предохранители, перерубить провод остро режущим предметом с сухой деревянной ручкой. Если условия не позволяют, необходимо пострадавшего быстро отсоединить (оторвать) от токоведущих частей, взяв его за края одежды, если она сухая, не прикасаясь к телу. При этом руку следует обмотать сухой материей, используя шапку, шарф, пиджак.



После освобождения пострадавшего ему надо немедленно оказать первую доврачебную помощь.



Николай ДИКОВИЦКИЙ,

инспектор ГУ «Энергогазнадзор»