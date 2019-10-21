Источник материала: Ежедневник





Беларусь не ведет переговоров с Международным валютным фондом. Об этом заявил зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.

«Я не буду комментировать эти вещи, эти вопросы мы не обсуждаем сейчас с Международным валютным фондом», — цитирует его слова БелТА .

Дмитрий Калечиц отметил, что все контакты в рамках совета управляющих МВФ и Группы Всемирного банка касались обсуждения макроэкономической ситуации в Беларуси, прогноза на будущие годы. Он также добавил, что на следующей неделе в ходе миссии МВФ будут уточняться оценки.

Ранее министр финансов Максим Ермолович не исключал обсуждение возможностей для начала новой программы с МВФ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк: Беларусь не обсуждает новую программу с МВФ Беларусь не ведет переговоров с Международным валютным фондом. Об этом заявил зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.

Напомним, Беларусь вела переговоры о предоставлении кредита в размере 3,5 миллиарда долларов США с МВФ с 2015 года. В июле 2017-го переговоры были заморожены со стороны фонда из-за недовольства МВФ политикой республики в сфере тарифов на ЖКХ и оздоровления государственных предприятий.