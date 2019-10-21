ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк: Беларусь не обсуждает новую программу с МВФ

22.10.2019 13:52 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Нацбанк: Беларусь не обсуждает новую программу с МВФ

Беларусь не ведет переговоров с Международным валютным фондом. Об этом заявил зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.

«Я не буду комментировать эти вещи, эти вопросы мы не обсуждаем сейчас с Международным валютным фондом», — цитирует его слова БелТА.

Дмитрий Калечиц отметил, что все контакты в рамках совета управляющих МВФ и Группы Всемирного банка касались обсуждения макроэкономической ситуации в Беларуси, прогноза на будущие годы. Он также добавил, что на следующей неделе в ходе миссии МВФ будут уточняться оценки.

Ранее министр финансов Максим Ермолович не исключал обсуждение возможностей для начала новой программы с МВФ.

Напомним, Беларусь вела переговоры о предоставлении кредита в размере 3,5 миллиарда долларов США с МВФ с 2015 года. В июле 2017-го переговоры были заморожены со стороны фонда из-за недовольства МВФ политикой республики в сфере тарифов на ЖКХ и оздоровления государственных предприятий.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь не ведет переговоров с Международным валютным фондом. Об этом заявил зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Советской недалеко от места страшного ДТП с BMW теперь каждый день устанавливают камеру скорости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика