Испытания автоматизированной системы исполнения денежных обязательств начнутся в ноябре

Источник материала: Виртуальный Брест

Комплексные испытания автоматизированной системы исполнения денежных обязательств (АИС ИДО) начнутся в ноябре нынешнего года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Олег Коробьин, передает корреспондент БЕЛТА.





"2 ноября мы выходим на комплексные испытания. Это подразумевает участие всех белорусских банков, органов взыскания, которые задействованы в этом проекте", - рассказал Олег Коробьин.

По словам председателя правления БМРЦ, цель - выйти 1 января на промышленную эксплуатацию автоматизированной системы исполнения денежных обязательств.

Система будет аккумулировать информацию о неисполненных денежных обязательствах плательщиков. С учетом денежных средств, имеющихся на счетах плательщика в банках, а также в его электронных кошельках, система обеспечит в автоматизированном режиме исполнение денежных обязательств плательщика, в том числе перед бюджетом.

С внедрением АИС ИДО будет автоматизирован и унифицирован процесс исполнения денежных обязательств, сократится документооборот. Система позволит отказаться от такого устаревшего атрибута бумажного оборота, как картотека не оплаченных в срок расчетных документов, и освободить банки от функций по ее ведению.