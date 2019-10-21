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Испытания автоматизированной системы исполнения денежных обязательств начнутся в ноябре

22.10.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Комплексные испытания автоматизированной системы исполнения денежных обязательств (АИС ИДО) начнутся в ноябре нынешнего года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Олег Коробьин, передает корреспондент БЕЛТА.

Испытания автоматизированной системы исполнения денежных обязательств начнутся в ноябре

"2 ноября мы выходим на комплексные испытания. Это подразумевает участие всех белорусских банков, органов взыскания, которые задействованы в этом проекте", - рассказал Олег Коробьин.

По словам председателя правления БМРЦ, цель - выйти 1 января на промышленную эксплуатацию автоматизированной системы исполнения денежных обязательств.

Система будет аккумулировать информацию о неисполненных денежных обязательствах плательщиков. С учетом денежных средств, имеющихся на счетах плательщика в банках, а также в его электронных кошельках, система обеспечит в автоматизированном режиме исполнение денежных обязательств плательщика, в том числе перед бюджетом.

С внедрением АИС ИДО будет автоматизирован и унифицирован процесс исполнения денежных обязательств, сократится документооборот. Система позволит отказаться от такого устаревшего атрибута бумажного оборота, как картотека не оплаченных в срок расчетных документов, и освободить банки от функций по ее ведению.

 
 
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  Комплексные испытания автоматизированной системы исполнения денежных обязательств (АИС ИДО) начнутся в ноябре нынешнего года. Об этом сообщил сегодня...
 
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