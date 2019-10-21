|
IV детский турнир по мини-футболу «Кубок Меркурия» стартует в Бресте во время осенних каникул
22.10.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестская таможня, общественное объединение «Спортивный клуб «Меркурий» и СШ № 1 г. Бреста при поддержке руководства города 4-й раз организуют в дни осенних и зимних каникул детский турнир по мини-футболу ̶ «Кубок Меркурия».
На спортивной площадке СШ № 1 учащиеся из 16 учреждений образования областного центра в возрасте до 13 лет разыграют между собой престижную награду. Кроме того, специальных призов будут удостоены лучшие игроки каждой команды и победители в индивидуальных номинациях (защитник, вратарь, нападающий).
По результатам состоявшейся жеребьевки команды распределены на четыре группы и, начиная с 1 ноября, проведут в них круговые турниры. Следующий этап соревнований пройдет во время зимних каникул. Согласно занятым местам на групповом этапе участники в играх плей-офф продолжат борьбу за медали.
«Кубок Меркурия» ̶ спортивное некоммерческое мероприятие, направленное на организацию интересного и активного досуга школьников в дни учебных каникул, приобщение детей к занятию спортом и придание импульса развитию мини-футбола в стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестская таможня, общественное объединение «Спортивный клуб «Меркурий» и СШ № 1 г. Бреста при поддержке руководства города 4-й раз организуют в дни осенних и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)