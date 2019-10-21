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Продается единственный в мире Танко-БелАЗ в камуфляже

22.10.2019 14:07 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Единственный в мире БелАЗ в камуфляже от World of Tanks выставили на продажу на Куфар Авто. Карьерный самосвал (модель 75585) готовы продать за 1,2 млн долларов.

Высота размещенного на Куфаре БелАЗа  — 5,34 метра, ширина — 6,4 м, вес — 74 тонны,  а грузоподъемность — 90 тонн. Это почти 3 танка Т-34, одной из самой популярных моделей в игре  World of Tanks. БелАЗ может работать в сложных карьерах при температуре от -50 до +50 градусов и развивать скорость до 64 км/ч.

В эксклюзивную боевую раскраску машину «‎одела» команда арт-проекта TAKTAK вместе с работниками завода.  На то, чтобы полностью раскрасить БелАЗ, им понадобилось 80 часов, 160 баллонов краски и 11 рулонов малярных лент. Яркие контрастные цвета художники выбрали для того, чтобы самосвал остался заметным в карьере, где ему предстоит работать.

"Когда мы с Wargaming представили этот самосвал, многие им заинтересовались. Такая машина достойна настоящего аукциона. Поэтому мы решили выставить ее на Куфаре. Рассчитываем найти покупателя, который по достоинству оценит технические параметры и эксклюзивную аэрографию, настоящего ценителя такой техники", – отметил заместитель генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» Станислав Якубович.

 
 
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Единственный в мире БелАЗ в камуфляже от World of Tanks выставили на продажу на Куфар Авто. Карьерный самосвал (модель 75585) готовы продать за 1,2 млн долларов.
 
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