Продается единственный в мире Танко-БелАЗ в камуфляже

Единственный в мире БелАЗ в камуфляже от World of Tanks выставили на продажу на Куфар Авто. Карьерный самосвал (модель 75585) готовы продать за 1,2 млн долларов.

Высота размещенного на Куфаре БелАЗа — 5,34 метра, ширина — 6,4 м, вес — 74 тонны, а грузоподъемность — 90 тонн. Это почти 3 танка Т-34, одной из самой популярных моделей в игре World of Tanks. БелАЗ может работать в сложных карьерах при температуре от -50 до +50 градусов и развивать скорость до 64 км/ч.

В эксклюзивную боевую раскраску машину «‎одела» команда арт-проекта TAKTAK вместе с работниками завода. На то, чтобы полностью раскрасить БелАЗ, им понадобилось 80 часов, 160 баллонов краски и 11 рулонов малярных лент. Яркие контрастные цвета художники выбрали для того, чтобы самосвал остался заметным в карьере, где ему предстоит работать.

"Когда мы с Wargaming представили этот самосвал, многие им заинтересовались. Такая машина достойна настоящего аукциона. Поэтому мы решили выставить ее на Куфаре. Рассчитываем найти покупателя, который по достоинству оценит технические параметры и эксклюзивную аэрографию, настоящего ценителя такой техники", – отметил заместитель генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» Станислав Якубович.