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«Миссис Гомельская область – 2019» – I областной конкурс красоты и грации

22.10.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

«Миссис Гомельская область – 2019» – I областной конкурс красоты и грации
3 ноября в 14.00 в центре моды и красоты «Хрустальная Нимфа» (г. Гомель, проспект Речицкий, 24/3) состоится кастинг девушек для участия в I областном конкурсе красоты и грации «Миссис Гомельская область – 2019».

Для участия в кастинге приглашаются девушки от 25 до 45 лет, ростом от 165 см, состоящие в браке, имеющие детей, гражданки Республики Беларусь постоянно проживающие в Гомеле и области.

Организаторами I областного конкурса красоты и грации «Миссис Гомельская область – 2019» выступают главное управление идеологической работы, культуры и делам молодежи и государственное учреждение «Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа».Генеральный ювелирный партнер конкурса – ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ».

Станьте частью фееричного шоу! Станьте примером для женщин всего региона!

Дополнительная информация по телефонам: (80232) 51-63-39,(8029) 135-03-57.

 

 
Теги: Гомель
 
 
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3 ноября в 14.00 в центре моды и красоты «Хрустальная Нимфа» (г. Гомель, проспект Речицкий, 24/3) состоится кастинг девушек для
 
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