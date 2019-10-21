Жительница Кореличского района оплатила интернет-покупки за счет соседей по съемной квартире

Источник материала: Полымя





Жительница Кореличского района сфотографировала реквизиты карт соседей по съемной квартире и за их счет расплатилась за покупки в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Двое молодых людей из Дятлово и Слонима, а также девушка из Гродно обратили внимание на списание средств с их карт-счетов. Суммарно было украдено более Br200.

«Сыщикам удалось установить, как трое граждан из разных городов лишились своих денег. В июле все они поехали на учебу, вместе с ними на съемной квартире проживала жительница Кореличского района. Девушка воспользовалась моментом и сфотографировала реквизиты пластиковых платежных карт», — рассказали в милиции. После того, как все разъехались, на одной из интернет-площадок она приобрела наушники, косметику и различную мелочь.

Действиям девушки дается правовая оценка.