Трезвая новость: число принятых на учет пациентов с алкогольной зависимостью за январь-август снизилось на 6%

Источник материала: Полымя

В Беларуси число принятых на учет пациентов с алкогольной зависимостью за январь-август снизилось на 6%, сообщил журналистам заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько, передает корреспондент БЕЛТА.





«На сегодня ситуация с потреблением алкоголя постепенно улучшается. У нас регистрируется все меньшее количество пациентов, находящихся на диспансерных учетах. За январь-август первичных пациентов почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал Алексей Кралько.

Всего на диспансерных учетах состоят около 156 тыс. человек.

Продолжается целенаправленная работа по профилактике пьянства и алкоголизма со стороны Минздрава, в том числе при реализации госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы. Более того, начата разработка новой программы, которая будет включать подпрограммы, в том числе большой раздел, посвященный пьянству и алкоголизму. Возможно, будут включены и вопросы профилактики наркомании: на сегодня отдельной программы нет, реализуется межведомственный комплексный план.

Источник: БелТА