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Видео захватывает дух! Огромная акула напала на водолазов у побережья Мексики
Источник материала: Tut.by
Неподалеку от мексиканского острова Гуадалупе большая белая акула напала на дайверов. Они находились в специальной клетке, но хищник упорно пытался сломать ее и добраться до людей. Дайверам удалось снять на видео момент нападения, и выглядят эти кадры по-настоящему захватывающе: посмотрите сами!
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Белая акула - самая опасная для людей из всех акул.
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