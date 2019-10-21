Видео захватывает дух! Огромная акула напала на водолазов у побережья Мексики

Источник материала: Tut.by

Неподалеку от мексиканского острова Гуадалупе большая белая акула напала на дайверов. Они находились в специальной клетке, но хищник упорно пытался сломать ее и добраться до людей. Дайверам удалось снять на видео момент нападения, и выглядят эти кадры по-настоящему захватывающе: посмотрите сами!