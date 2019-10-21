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Приём граждан в Слуцке проведёт замминистра природных ресурсов
22.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
25 октября с 9:00 до 10:00 в здании Слуцкого райисполкома (ул. Ленина, 189, кабинет №101) личный прием граждан и представителей юрлиц проведет заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Валерьевич Хмель.
Предварительная запись на прием будет осуществляться 23 октября с 8:00 до 13:00 по телефонам 7-53-02 и 7-50-05.
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25 октября в здании Слуцкого райисполкома (ул. Ленина, 189, кабинет №101) личный прием граждан и представителей юрлиц проведет заместитель министра природных...
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