Приём граждан в Слуцке проведёт замминистра природных ресурсов

Источник материала: Слуцк Город





25 октября с 9:00 до 10:00 в здании Слуцкого райисполкома (ул. Ленина, 189, кабинет №101) личный прием граждан и представителей юрлиц проведет заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Валерьевич Хмель.

Предварительная запись на прием будет осуществляться 23 октября с 8:00 до 13:00 по телефонам 7-53-02 и 7-50-05.