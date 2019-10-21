Поссорился с женой и ушел из дома. В Солигорске ищут 40-летнего мужчину

Источник материала: Слуцк Город





Солигорский РОВД и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» разыскивают 40-летнего мужчину, который пропал после ссоры с женой. Об этом сообщается в группе ПСО «Ангел» г. Солигорск — г. Слуцк в соцсетях.



Александр Степанов, уроженец Российской Федерации и житель Солигорска, пропал 20 октября. После ссоры с супругой мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. До сих пор неизвестно, где он находится. В понедельник, 21 октября, он не вышел на работу.

Всех, кто владеет информацией о его местонахождении, просят обратиться в ПСО «Ангел» г. Солигорск — г. Слуцк.

Контактные телефоны: +375 29 677 88 82 либо +375 33 603 88 82

Или в Солигорский РОВД.