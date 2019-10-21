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Где в Слуцке и районе работают стационарные участки переписи населения
22.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Перепись населения завершается 30 октября. Отдел статистики Слуцкого района просит, если Вы еще не приняли участие в переписи, позвонить по номеру телефона 2-95-34 для согласования даты и времени проведения опроса.
Пройти перепись населения можно также, посетив стационарный переписной участок. Действуют два стационарных участка в городе:
И два в Слуцком районе:
Стационарные участки будут работать ежедневно по 30 октября 2019 года, в городе с 9.00 до 20.00, в сельской местности – с 9.00 до 19.00.
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Перепись населения завершается 30 октября. Отдел статистики Слуцкого района просит, если Вы еще не приняли участие в переписи, позвонить по номеру телефона 2-95-34 для...
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