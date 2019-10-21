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Где в Слуцке и районе работают стационарные участки переписи населения

22.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Где в Слуцке и районе работают стационарные участки переписи населения

Перепись населения завершается 30 октября. Отдел статистики Слуцкого района просит, если Вы еще не приняли участие в переписи, позвонить по номеру телефона 2-95-34 для согласования даты и времени проведения опроса.

Пройти перепись населения можно также, посетив стационарный переписной участок. Действуют два стационарных участка в городе:

  • в помещении отдела статистики по ул. Лацкова, д. 2, 3 этаж, кабинет 31,
  • в здании общежития ОАО «Слуцкий мясокомбинат» по ул. Молодежная, д. 9, 2 этаж,

И два в Слуцком районе:

  • в административных зданиях Весейского сельисполкома (ул. Новая, д. 2)
  • и Серяжского (ул. Молодежная, д. 1а).

Стационарные участки будут работать ежедневно по 30 октября 2019 года, в городе с 9.00 до 20.00, в сельской местности – с 9.00 до 19.00.

Перепись населения необходима, прежде всего, каждому из нас, чтобы наши интересы учитывались, когда будут решаться вопросы развития города и сельских населенных пунктов, строительства в них жилья, школ, детских дошкольных учреждений, поликлиник и больниц, обеспечения общественным транспортом.


Слуцкий край

 
 
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Перепись населения завершается 30 октября. Отдел статистики Слуцкого района просит, если Вы еще не приняли участие в переписи, позвонить по номеру телефона 2-95-34 для...
 
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