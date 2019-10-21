16-летний футболист из Германии отправил по почте видео своего гола и попал в сборную Андорры

Источник материала: Tut.by

16-летний игрок клуба из второго дивизиона чемпионата Германии Пау Бабот нашел необычный способ попасть в национальную сборную Андорры, сообщает sportbox.ru.





Для этого игрок молодежной команды «Карбенера», чья мама родом из Андорры, отправил по электронной почте одному из представителей футбольного союза Андорры биографию и видео своего гола в матче с «Кикерс Оффенбах». Вот оно (оригинал размещен на Facebook ):

Затея Бабота увенчалась успехом. На юношу обратили внимание и сначала пригласили на тренировку сборной Андорры (U-17), а затем на занятие в составе сборной до 19 лет.

Далее в историю юного футболиста вмешался еще один счастливый случай. Сборной Андорры (U-19) не хватало игроков перед матчем с командой Германии, и тренеру пришлось взять в команду часть игроков из сборной до 17 лет. Туда попал и Бабот, хорошо проявивший себя на тренировках.

В итоге он вышел на поле на несколько минут в игре со сборной Германии 9 октября (0:3), а затем на 15 минут против Беларуси (0:2) 15 октября.