ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

16-летний футболист из Германии отправил по почте видео своего гола и попал в сборную Андорры

22.10.2019 15:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

16-летний игрок клуба из второго дивизиона чемпионата Германии Пау Бабот нашел необычный способ попасть в национальную сборную Андорры, сообщает sportbox.ru.


Для этого игрок молодежной команды «Карбенера», чья мама родом из Андорры, отправил по электронной почте одному из представителей футбольного союза Андорры биографию и видео своего гола в матче с «Кикерс Оффенбах». Вот оно (оригинал размещен на Facebook):


Затея Бабота увенчалась успехом. На юношу обратили внимание и сначала пригласили на тренировку сборной Андорры (U-17), а затем на занятие в составе сборной до 19 лет. 

Далее в историю юного футболиста вмешался еще один счастливый случай. Сборной Андорры (U-19) не хватало игроков перед матчем с командой Германии, и тренеру пришлось взять в команду часть игроков из сборной до 17 лет. Туда попал и Бабот, хорошо проявивший себя на тренировках.

В итоге он вышел на поле на несколько минут в игре со сборной Германии 9 октября (0:3), а затем на 15 минут против Беларуси (0:2) 15 октября.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Миссис Гомельская область – 2019» – I областной конкурс красоты и грации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужская жилетка классическая вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика