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Служба безопасности Лукашенко вручила ему медаль
22.10.2019 15:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 октября наградил госнаградами ряд военнослужащих своей Службы безопасности, а также вручил погоны старшим офицерам СБП.
Его самого наградили юбилейной медалью "25 год Службе бяспекi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь", сообщили в Администрации главы государства.
Александр Лукашенко отметил, что Служба создавалась на обломках соответствующего подразделения КГБ – группы "Альфа", соответствующего подразделения МВД и других силовых структур.
По его словам, что сегодня у СБП есть самое современное оружие, а ее сотрудники могут качественно решать сложнейшие задачи в любой точке страны, готовы действовать хладнокровно, четко, слаженно, незаметно и эффективно.
«Вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле», – сказал президент. Он добавил, что в случае агрессии против Беларуси сотрудники СБП должны быть впереди всех подразделений.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 октября наградил госнаградами ряд военнослужащих своей Службы безопасности, а также вручил погоны старшим офицерам СБП.
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