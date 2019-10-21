ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Служба безопасности Лукашенко вручила ему медаль

22.10.2019 15:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Служба безопасности Лукашенко вручила ему медаль

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 октября наградил госнаградами ряд военнослужащих своей Службы безопасности, а также вручил погоны старшим офицерам СБП.

Его самого наградили юбилейной медалью "25 год Службе бяспекi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь", сообщили в Администрации главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что Служба создавалась на обломках соответствующего подразделения КГБ – группы "Альфа", соответствующего подразделения МВД и других силовых структур.

По его словам, что сегодня у СБП есть самое современное оружие, а ее сотрудники могут качественно решать сложнейшие задачи в любой точке страны, готовы действовать хладнокровно, четко, слаженно, незаметно и эффективно.

«Вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле», – сказал президент. Он добавил, что в случае агрессии против Беларуси сотрудники СБП должны быть впереди всех подразделений.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 октября наградил госнаградами ряд военнослужащих своей Службы безопасности, а также вручил погоны старшим офицерам СБП.
 
Новости дня
Новости разные
 
Где в Слуцке и районе работают стационарные участки переписи населения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика