Служба безопасности Лукашенко вручила ему медаль

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 октября наградил госнаградами ряд военнослужащих своей Службы безопасности, а также вручил погоны старшим офицерам СБП.

Его самого наградили юбилейной медалью "25 год Службе бяспекi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь", сообщили в Администрации главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что Служба создавалась на обломках соответствующего подразделения КГБ – группы "Альфа", соответствующего подразделения МВД и других силовых структур.

По его словам, что сегодня у СБП есть самое современное оружие, а ее сотрудники могут качественно решать сложнейшие задачи в любой точке страны, готовы действовать хладнокровно, четко, слаженно, незаметно и эффективно.

«Вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле», – сказал президент. Он добавил, что в случае агрессии против Беларуси сотрудники СБП должны быть впереди всех подразделений.