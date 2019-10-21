|
Белорусы теперь могут подписать кредитный договор пальцем в смартфоне
Источник материала: Myfin
Новые функции появились в 10-м обновлении InSync. Теперь любую покупку можно оплатить частями.
Если оформить подключение кредитного лимита, то можно получить возврат средств за покупку на свой счет – по сути, приобрести что-то деньгами банка. Такая возможность действует для карточек в любой валюте. Что важно, долг можно вернуть прямо в моблиьном приложении в любое время. Механизм реализован для владельцев зарплатных карточек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
фото: Альфа-Банк Новые функции появились в 10-м обновлении InSync. Теперь любую покупку можно оплатить частями. Если оформить подключение кредитного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)