Белорусы теперь могут подписать кредитный договор пальцем в смартфоне

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фото: Альфа-Банк

Новые функции появились в 10-м обновлении InSync. Теперь любую покупку можно оплатить частями.

Если оформить подключение кредитного лимита, то можно получить возврат средств за покупку на свой счет – по сути, приобрести что-то деньгами банка. Такая возможность действует для карточек в любой валюте. Что важно, долг можно вернуть прямо в моблиьном приложении в любое время. Механизм реализован для владельцев зарплатных карточек.