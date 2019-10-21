Стало известно, какие автомобили в Беларуси угоняют чаще всего

Источник материала: Tut.by

За 9 месяцев этого года в Беларуси зарегистрировано 596 угонов и краж автотранспорта. Почти 90% угнанных автомобилей сыщики нашли и вернули владельцам, сообщили в МВД.





В тройку самых популярных марок угоняемых машин вошли ВАЗ (17%), Volkswagen (12%) и Audi (8%). Значительно реже сыщикам приходилось искать Ford (6,4%), Opel (6%) и Mersedes-Benz (5,2%). А вот Subaru, Scania, Saab, Porsche, Jeep Grand Cherokee, Dodge и Lancia в Беларуси в этом году не угоняли — ни одного заявления от владельцев этих марок не поступало.

В милиции также отметили, что чаще всего угоняют машины в Минской, Брестской и Гомельской областях. А труднее всего искать автомобили, которые не обладают сложной системой защиты и идентификации — это BMW, Toyota и Lexus.