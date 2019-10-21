Убить лоукостеры: дешёвые авиабилеты по Европе вот-вот исчезнут

Источник материала: KYKY

Страны ЕС в борьбе за экологию одна за одной вводят «климатические налоги». Так они пытаются побудить туристов и местных жителей перейти на альтернативные виды транспорта. В итоге эта политика приводит к тому, что лоукостеры лишаются важнейшего преимущества — дешевых авиабилетов, сообщает «Ассоциация туроператоров».

Германия против дешёвых авиабилетов

В апреле 2020 года экологический налог на авиабилеты введут в Германии. Чтобы убедить немцев и гостей страны больше путешествовать на поезде, правительство Ангелы Меркель повысит совокупный сбор на авиаперелет по внутренним и европейским направлениям (расстояние до 2,5 тысячи километров) аж на 75%: с каждого авиабилета удержат уже не 7,50 евро налога, а 13,03 евро.

Туристу, который вылетает из Германии на среднемагистральные расстояния (до 6 тысяч километров), придется заплатить вместо 23,43 евро налога уже 33,01 евро, а при перелетах по дальнемагистральным направлениям — вместо 42,18 евро уже 59,43 евро.

Новый налог затронет всех вылетающих из аэропортов Германии рейсов, за исключением стыковочных. А доход, полученный от нового налога на авиаперевозки (около 740 миллионов евро в год), «профинансирует» снижение НДС на железнодорожные билеты: с 19 до 7%. Из-за этого билеты на поезд в Германии подешевеют примерно на 10%.

Прощаемся с авиабилетами за десять евро

Эксперты говорят, что авиабилеты по десять евро в 2020 году уже исчезнут. Авиакомпаниям запрещено продавать билеты по ценам ниже суммы применяемых налогов, сборов и наценок.

Не только Германия

Германия далеко не единственная страна ЕС, которая полюбила такие налоги. Например, в июле 2019 года о введении налога на авиабилеты с 2020 года заявили и власти Франции. В зависимости от типа билета и класса обслуживания, сумма сбора составит от 1,50 до 18 евро. Налог коснется всех рейсов, вылетающих из страны.

Правительство Нидерландов с 2021 года также планирует присоединиться к экологической «тусовке» с налогами. Местные власти говорят о включении дополнительной платы в семь евро в стоимость каждого авиабилета на вылетающий из страны рейс.

А с прошлого года «эконалог» при продаже авиабилетов уже действует в Швеции. Он составляет от шести до 39 евро в зависимости от пункта назначения.