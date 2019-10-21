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У Минска новый городской фрик: синяя женщина

22.10.2019 14:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Отряд минских людей-мемов пополнился. Вчера вечером, 21 октября, прохожие заметили беларускую версию Мистик из «Людей Икс»: полностью синюю женщину с редкими вкраплениями красного цвета — в области рта и на руках, пишет nn.by.

Женщина с синей-синей кожей и в розовом плате бегала в районе Логойского тракта. Со слов очевидцев, она вела себя неадекватно, бросалась на проезжую часть, чтобы полежать, — и все это без помощи алкоголя (минчане попытались определить это на глаз).

Люди вызвали скорую помощь и милицию. Но женщину задержать не удалось. Она заявила, что «арестовывать ее незаконно», и вырывалась из рук милиционеров. В результате догонять девушку не стали, она просто ушла, уверяют свидетели инцидента. Милиция пока своей версией произошедшего не делится.

 
 
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Отряд минских людей-мемов пополнился. Вчера вечером, 21 октября, прохожие заметили беларускую версию Мистик из «Людей Икс»: полностью синюю женщину с редкими...
 
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