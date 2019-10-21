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Со следующей недели беларуские банки начнут определять клиентов по лицу и голосу

22.10.2019 13:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На следующей неделе три беларуских банка запустят пилотный проект по биометрической аутентификации клиентов, пишет Reformation. Еще в конце августа обещали, что проект завершат к концу 2019 года. 

К проекту присоединились банки Приорбанк, БПС-Сбербанк и БелВЭБ. Участников немного, потому что число сервисов ограничено. Но, как говорили в августе, после завершения такой инструмент для взаимодействия с клиентом сможет использовать любой желающий межбанковской системы идентификации.

Важно заметить, что пока речь идет только о биометрической аутентификации, а не идентификации. То есть технология подтвердит личность клиента, о котором уже есть собранные данные.

А вот уже на следующий год в планах пилоты по идентификации клиентов. Возможно, реализуются системы доступа на основе биометрических данных. Эксперты хотят наладить взаимодействие с российской системой идентификации, другими странами, чтобы в будущем распознавать клиентов-нерезидентов.

Фото обложки: Harmony Korine.

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На следующей неделе три беларуских банка запустят пилотный проект по биометрической аутентификации клиентов, пишет Reformation. Еще в конце августа обещали, что проект...
 
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