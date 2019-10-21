|
В Пинске прошел массовый легкоатлетический кросс
22.10.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Массовым молодежным мероприятием спортивный Пинск завершил соревновательный сезон на открытом воздухе. В легкоатлетическом кроссе приняли участие более пятисот учащихся и студентов. Общему олимпийскому настроению сопутствовали отличная погода и живописные пейзажи пригородного лесопарка у микрорайона Солнечный.
Традиционно это знаковое соревнование в начале учебного года задает тон начавшимся в сентябре городским спартакиадам среди школьников и учащейся молодежи.
На сей раз не обошлось без сенсации местного масштаба. В командном забеге школьников на дистанцию один километр по обыкновению лучшая в этой дисциплине СШ № 14 уступила первое место СШ № 10. Ближайшим их соперником стала СШ № 18. Примечательно, что вся тройка лидеров состоит из представителей учреждений образования,расположенных по соседству в самых молодых микрорайонах города.
Юноши и девушки финишировали на дистанциях соответственно три и два километра. Укрепляющие год от года позиции в спартакиаде воспитанники аграрно-технического колледжа сумели опередить сильных соперников из Полесского госуниверситета и индустриально-педагогического колледжа. Удачней парней оказались студентки ПолесГУ. Они решительно выиграли свой забег, оставив в призерах спортсменок аграрного технологического и медицинского колледжей.
Если кто не согласен с результатами и считает, что мог бы выступить лучше, то будущей весной, согласно календарю спартакиад, можно будет еще попытаться взять реванш на легкоатлетическом первенстве и эстафете по улицам города. А теперь начинаются волейбольные турниры среди девушек.
Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
Фото автора
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Массовым молодежным мероприятием спортивный Пинск завершил соревновательный сезон на открытом воздухе. В легкоатлетическом кроссе приняли участие более пятисот...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)