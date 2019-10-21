В Германии признали превосходство российской «Арматы» над немецким «Леопардом-2»

Источник материала: Tut.by

Российский танк Т-14 «Армата» со 125-миллиметровой пушкой по ряду показателей превосходит «Леопард-2» немецкого производства. Об этом пишeт Lenta.ru, ссылаясь на Die Welt .



Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Как отмечает издание, «ни для кого не секрет, что „Леопард-2“ уступает новой российской модели по некоторым характеристикам». Так, пишет Die Welt, все современные танки оснащены автоматом заряжания, в том числе и «Армата». При этом у «Леопарда-2», который на данный момент остается основным немецким боевым танком, такого оборудования нет. Других показателей, выгодно отличающих российский танк, газета не приводит.

В то же время, по информации издания, в настоящее время Германия совместно с Францией работает над созданием нового боевого танка, который должен заменить и немецкие «Леопарды», и французские «Леклерки». Однако между участниками проекта могут возникнуть разногласия относительно модели пушки, которую будут устанавливать на новый танк.

Так, немецкий оружейный концерн Rheinmetall, который производит пушки для «Леопарда-2», предлагает оснастить новый танк совместного производства 130-миллиметровым орудием вместо 120-миллиметрового, использующегося на нынешнем немецком танке. При этом французский концерн Nexter уже объявил о проведении успешных стрелковых испытаний 140-миллиметровой пушки, которая также может быть установлена на новую боевую машину.

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009—2015 годах. Контракт Минобороны и УВЗ предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021-го 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, боевой машины пехоты Т-15 и БРЭМ Т-16).