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Два основных защитника минского «Динамо» получили серьезные травмы
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» не сможет рассчитывать в ближайшее время на защитников Стефана Эллиота и Дмитрия Дерябина. Оба пропустят два месяца из-за травм
И Дерябин, и Эллиотт являются основными защитниками клуба в этом сезоне.
Дмитрий Дерябин играл во всех матчах, но пропустил из-за травмы последнюю игру с «Торпедо».
Что касается Стефана Эллиотта, то канадец пропустил лишь несколько матчей из-за повреждения, но после восстановления вернулся в строй. В игре с «Торпедо» он получил травму в первом периоде.
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Минское «Динамо» не сможет рассчитывать в ближайшее время на защитников Стефана Эллиота и Дмитрия Дерябина. Оба пропустят два месяца из-за травм
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