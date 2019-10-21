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Два основных защитника минского «Динамо» получили серьезные травмы

22.10.2019 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» не сможет рассчитывать в ближайшее время на защитников Стефана Эллиота и Дмитрия Дерябина. Оба пропустят два месяца из-за травм


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

И Дерябин, и Эллиотт являются основными защитниками клуба в этом сезоне.

Дмитрий Дерябин играл во всех матчах, но пропустил из-за травмы последнюю игру с «Торпедо».

Что касается Стефана Эллиотта, то канадец пропустил лишь несколько матчей из-за повреждения, но после восстановления вернулся в строй. В игре с «Торпедо» он получил травму в первом периоде.

 
 
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Минское «Динамо» не сможет рассчитывать в ближайшее время на защитников Стефана Эллиота и Дмитрия Дерябина. Оба пропустят два месяца из-за травм
 
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