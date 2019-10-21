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Гениальная задумка дизайнера: три лебедя-камня у Кургана Славы. А вам такое нравится?

22.10.2019 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У подножия Кургана Славы наш читатель обнаружил дивную по задумке композицию, которая, вероятно, должна напоминать присевших на травку лебедей. При ближайшем рассмотрении мы видим три камня, покрашенных известью, и изогнутые металлопластиковые трубы, воткнутые рядом. Для большей схожести концы трубок подкрасили в красный цвет. Автор этой «малой архитектурной формы» не указан. «Если это было бы во дворе многоэтажки — то прошел бы мимо и не заметил, а тут такой контраст!» — подписал свои фото читатель. А как вам такой элемент ландшафтного дизайна?



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А вам такие элементы ландшафтного дизайна нравится?

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