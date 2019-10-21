Рассчитываем количество плитки для пола и стен

Источник материала: Tut.by



Перед началом ремонтных работ необходимо закупить нужные стройматериалы. Причем приобрести их надо ровно столько, чтобы потом не докупать в магазинах либо после ремонта не думать, куда деть дорогостоящие излишки. Касается данный вопрос также покупки плитки. Важность правильного расчета керамической плитки обуславливается еще и тем, что нехватка материала может привести к трудностям в поиске нужной партии. Как рассчитать количество плитки, чтобы ее вполне хватило для облицовочных работ?

Содержание:

Принимаемся за расчеты плитки для пола





Прежде чем отправляться в магазин плитки , вооружитесь рулеткой, бумагой, карандашом, которые будут нужны для расчетов. На память надеяться — себе дороже: лучше записать. За пример возьмем комнату размерами 1,7×1,75 метра. Требуется также знать параметры керамической плитки, которой будет выстелен пол. В нашем случае — квадратная со стороной 33 см.

Рассчитать количество плитки можно двумя способами. Первый — вычисление площади пола, для чего перемножаем длину и ширину — 2,975 м². Далее высчитываем площадь одной плитки — 0,1089 м². Потом разделяем общую площадь на площадь одной плитки, полученную во втором действии. Результат — приблизительно понадобиться 27,3 шт. Полученное значение округляют в большую сторону. И обязательно нужно прибавить 5% для запаса. Из расчета видно, что требуется приобрести 31 керамическую плитку на пол.

Второй метод: сначала длину помещения (1,75 м) соотносим с размером кафеля — 0,33, получаем 5,3 шт. Такую же операцию выполняем с шириной. Результат — 5,15 (округляем до 5,2). Умножаем эти числа, получаем: 28 шт. + 5% = 31 штуку.

Плитка для облицовки стен





Когда требуется рассчитать количество плитки, которой планируется отделка стен, замеряют также высоту комнаты. У нас она составляет 2,7 м. Стенку покроют керамикой 20×30 см, бордюр — 8×20 см. Высчитывается, сколько материала нужно на каждую стену, затем — общее количество. Чтобы ускорить расчет, определяют периметр комнаты, от результата отнимают ширину дверей: в нашем примере — 0,6 м. Получился периметр 6,3 м.

Часто при ремонте жильцы хотят, чтобы отделка ванной выполнялась пастельными и темными тонами с бордюрным рядом посередине. При этом следует посчитать количество каждого вида: из высоты 2,7 м вычитаем высоту бордюра: 2,7 − 0,08 = 2,62 м. «Светлый» верх в высоту будет уложен на 1,62 м, а «темный» — в высоту 1 м.

Рассчитываем, сколько же нам понадобится темной плитки. Найдем площадь поверхности, на которую будет уложена плитка: 1 × 6,3 = 6,3 м2. Теперь разделим площадь поверхности на площадь 1 плитки: 6,3 : 0,06 = 105 штук. Помним о запасных 5%. Итак, темной плитки нам понадобится 110 штук.

Аналогично рассчитываем и количество светлой плитки: площадь стены 1,62 × 6,3 = 10,206 м2 делим на площадь одной плитки: 10,206 : 0,06 = 170,1 шт. Не забудем о необходимости уложить плитку над дверью: площадь над дверью будет равна 0,42 м2 (0,6×0,7), для которой будут нужны еще 7 плиток. Добавляем 5% к количеству в 177 плиток. Итак, светлой плитки нам понадобится 186 штук.

Завершаем расчеты поисками числа бордюров: периметр 6,3 метра разделим на длину бордюра 0,2 м — 31,15 шт. округляем в большую сторону — нам понадобится 32 плитки.

Теперь вы знаете, как рассчитать количество плитки можно самостоятельно. Достаточно внимательно замерить помещение, сделать схематический чертеж, записать замеры. Затем вооружиться калькулятором и выполнить простые арифметические подсчеты. Если трудно самому это сделать, попросите помощи у консультанта магазинов каталога TAM.BY , где будете совершать покупку.