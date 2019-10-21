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Секретарей «первичек» тоже учат…

22.10.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Белорусский республиканский союз молодёжи продолжает оставаться самой деятельной массовой молодёжной организацией, и для того, чтобы постоянно быть «на пульсе» дел и событий, раз в квартал районный комитет собирает секретарей первичных организаций, педагогов-организаторов школ и актив на семинар-учёбу.

Секретарей «первичек» тоже учат…
Юрий Сегенюк ведёт диалог с присутствующими секретарями первичных организаций

– Проведение подобных семинаров даёт нам возможность не только донести нужную информацию до секретарей «первичек», но и обсудить назревающие вопросы, – подчеркнула первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Марина Полевода. 

Посетил мероприятие первый секретарь областного комитета ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк.

– Иметь активную жизненную позицию, принимать участие в различных мероприятиях и быть заметным в череде школьных и рабочих дел – очень важно для любого человека, – подчеркнул Юрий Сергеевич. – Активный человек всегда окружён большим количеством хороших людей.

Юрий Сегенюк рассказал присутствующим о своём пути в БРСМ, об отдельных мероприятиях, подчеркнув, что любое дело, независимо от его масштаба, должно быть согласовано и хорошо продумано.

– Любое ваше мероприятие, проводимое в своей организации или участие в каком-то городском или районном мероприятии – элемент тимбилдинга или командообразования,  направленного на сплочение коллектива, – подчеркнул в своём выступлении Юрий Сегенюк.

Перед собравшимися выступила Марина Полевода, которая обсудила  с активистами план мероприятий и акций на предстоящий учебный год. Марина Александровна остановилась на необходимой наглядности в уголках, оформлении стендов. Кроме того, было уделено внимание и бухгалтерским вопросам: поступающие взносы идут на поощрения и подарки, поэтому правильное ведение документов – важная составляющая работы организации.

Все присутствующие получили необходимый пакет документов для работы «первичек», а в конце мероприятия было сделано фото на память.

Людмила ПАШКОВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Секретарей «первичек» тоже учат…
 
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