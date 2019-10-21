Борцы Александр Гуштын и Ксения Станкевич завоевали серебро и бронзу Всемирных военных игр в Китае

Источник материала: Вороновская газета





Белорусский борец вольного стиля выиграл серебро на VII Всемирных военных играх в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА .

Белорус начал турнир с досрочной победы над швейцарцем Александром Шеррером (13:1), затем он поборол турка Фатиха Яшарли (5:2). В полуфинале Александр Гуштын не оставил шансов китайскому атлету Бахетиану Уватибеку (11:0). Увы, в решающем поединке при равном счете 2:2 иранец Мохаммад Хуссейн Мохаммадян победил уроженца Гродненщины по дополнительным показателям. Бронзовые медали в весе 97 кг выиграли россиянин Владислав Байцаев и турок Фатих Яшарли.

В стартах по женской борьбе бронзовую награду выиграла Ксения Станкевич (50 кг). Спортсменка из Могилева не смогла победить на старте американку Уитни Кондер (2:9). Однако соперница прошла в финал, и белоруска, получив право на утешительные поединки, воспользовалась возможностью попасть на пьедестал. Под ее напором не устояла египтянка Нада Ашур (8:0). Вторая бронза на счету Ким Су Чжон из КНДР. Серебро у Уитни Кондер, а чемпионкой стала китаянка Ли Янян.

На VII Всемирных военных играх в Китае, которые проходят с 18 по 27 октября, состязаются более 9,3 тыс. спортсменов-военнослужащих из 109 стран в 27 видах спорта.

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