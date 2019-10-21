В Беларуси безработные могут пройти обучение более чем по 100 профессиям

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси безработным предлагается пройти обучение более чем по 100 профессиям, сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси Олег Токун во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

«В целом по стране безработные могут пройти переобучение более чем по 100 профессиям. Причем часть из них — около 20% — это профессии интегрированные, когда человек одновременно получает их две и более, например, секретаря и инспектора отдела кадров. Как правило, это больше распространено в рабочих профессиях (штукатур-маляр, облицовщик-плиточник)», — рассказал Олег Токун.

Получить второе высшее или пройти переподготовку можно, в частности, на базе Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты. Как рассказал ректор института Олег Лисейчиков, второе высшее можно получить по специальностям «программное обеспечение информационных систем», «логистика», «бухгалтерский учет и контроль в промышленности», «психология». Готовят и администраторов, кладовщиков, специалистов по автоматизации бухгалтерского учета, офисным интернет-технологиям, рекламной графике, компьютерной верстке. Кроме того, в институте ведется подготовка по интегрированным группам профессий: секретарь, инспектор отдела кадров, архивариус.

«Список специальностей, востребованных на рынке труда, определяет комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Мы взаимодействуем и оперативно реагируем по разработке учебно-программной документации», — заключил Олег Лисейчиков.

Более 60% безработных после переподготовки получают гарантию трудоустройства





Более 60% безработных после прохождения обучения или курсов по переподготовке получают гарантию трудоустройства, сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси Олег Токун.

«Сейчас мы ориентируем все наши территориальные органы на то, чтобы мы не просто обучали безработных. Граждане должны знать, куда они потом пойдут работать. В настоящее время ситуация по стране такая: чуть больше 60% тех, кто проходит обучение, осуществляют это по заказу нанимателя», — сказал Олег Токун.

Например, в Минске по такой схеме обучают машинистов электропоезда по договору с метрополитеном, в Могилеве и Бресте — водителей троллейбусов. Распространена практика подготовки продавцов под заказ нанимателя, операторов почтовой связи, поваров, машинистов котельной — спектр профессий широк. В дальнейшем в управлении политики занятости Министерства труда и социальной защиты будут стремиться к стопроцентному обучению по заявкам нанимателей.

Остальные 40% безработных, не получившие гарантию трудоустройства, имеют право после обучения снова обратиться в службу занятости. «Как показывает практика, почти 90% из них достаточно быстро трудоустраиваются по полученной специальности», — отметил представитель Минтруда.