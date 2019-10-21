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Жители Земли наблюдали пик метеорного потока Ориониды
22.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Этой ночью многим было не до сна. Жители Земли наблюдали небывалый звездопад! Это пик метеорного потока Ориониды.
На падающие звёзды можно было загадать до 25 желаний в час. Эффект звездопада создают частицы кометы Галлея – когда входят в атмосферу нашей планеты, они светятся и сгорают. Лучший вид на метеорный дождь открывался за городом до полуночи, когда не мешали фонари и Луна. Такое небесное представление случается всего два раза в год. Следующее будет весной.
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Этой ночью многим было не до сна. Жители Земли наблюдали небывалый звездопад! Это пик метеорного потока Ориониды. На падающие звёзды можно было загадать до 25...
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