ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси с аукциона продан самый дорогой за 4 года домен

22.10.2019 16:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с аукциона продан самый дорогой за четыре года домен. Об этом сообщила пресс-служба hoster.by, технического администратора национальных доменных зон .БЕЛ и .BY.


Фото: Reuters

Домен travel.by ушел с молотка на октябрьском благотворительном аукционе за 20 100 белорусских рублей. Это рекорд последних четырех лет, при том, что ежемесячно на торги выставляется около 2000 доменов. Рекорд стоимости, установленный еще в 2012 году, пока не побит — тогда за домен casino.by отдали сумму, эквивалентную 30 000 долларов. А самым дорогим белорусским доменом 2018 года стал smm.by — 8 255,2 белорусских рублей.

Топ доменов октября выглядит так:

  • travel.by — 20 100 рублей
  • soft.by — 4 005,4 рубля
  • beer.by - 3 025,4 рубля
  • host.by 1 110,4 рубля
  • shina.by 1 915,4 рубля
  • шина.бел 915,4 рубля

Напомним, благотворительные аукционы исключенных из реестра доменов .BY и .БЕЛ проводятся с 2012 года и не имеют аналогов в мире. Все вырученные средства за вычетом стандартной стоимости регистрации направляются участниками торгов на поддержку детских домов по всей стране.

За неполный 2019 год на поддержку детей-сирот уже перечислено почти 60 000 рублей, за аналогичный период прошлого года — 42 460. Всего с 2012 года аукционы принесли в качестве благотворительный помощи уже более 580 000 долларов.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но рекорд стоимости, установленный еще в 2012 году, пока не побит - тогда за домен отдали сумму, эквивалентную 30 000 долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Адміністрацыя прэзідэнта не пацвярджае адпраўку Шуневіча паслом у Казахстан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика