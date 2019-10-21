В Беларуси с аукциона продан самый дорогой за 4 года домен

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с аукциона продан самый дорогой за четыре года домен. Об этом сообщила пресс-служба hoster.by, технического администратора национальных доменных зон .БЕЛ и .BY.



Фото: Reuters

Домен travel.by ушел с молотка на октябрьском благотворительном аукционе за 20 100 белорусских рублей. Это рекорд последних четырех лет, при том, что ежемесячно на торги выставляется около 2000 доменов. Рекорд стоимости, установленный еще в 2012 году, пока не побит — тогда за домен casino.by отдали сумму, эквивалентную 30 000 долларов. А самым дорогим белорусским доменом 2018 года стал smm.by — 8 255,2 белорусских рублей.

Топ доменов октября выглядит так: travel.by — 20 100 рублей

soft.by — 4 005,4 рубля

beer.by - 3 025,4 рубля

host.by 1 110,4 рубля

shina.by 1 915,4 рубля

шина.бел 915,4 рубля

Напомним, благотворительные аукционы исключенных из реестра доменов .BY и .БЕЛ проводятся с 2012 года и не имеют аналогов в мире. Все вырученные средства за вычетом стандартной стоимости регистрации направляются участниками торгов на поддержку детских домов по всей стране.

За неполный 2019 год на поддержку детей-сирот уже перечислено почти 60 000 рублей, за аналогичный период прошлого года — 42 460. Всего с 2012 года аукционы принесли в качестве благотворительный помощи уже более 580 000 долларов.