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В Беларуси с аукциона продан самый дорогой за 4 года домен
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с аукциона продан самый дорогой за четыре года домен. Об этом сообщила пресс-служба hoster.by, технического администратора национальных доменных зон .БЕЛ и .BY.
Домен travel.by ушел с молотка на октябрьском благотворительном аукционе за 20 100 белорусских рублей. Это рекорд последних четырех лет, при том, что ежемесячно на торги выставляется около 2000 доменов. Рекорд стоимости,
Напомним, благотворительные аукционы исключенных из реестра доменов .BY и .БЕЛ проводятся с 2012 года и не имеют аналогов в мире. Все вырученные средства за вычетом стандартной стоимости регистрации направляются участниками торгов на поддержку детских домов по всей стране.
За неполный 2019 год на поддержку детей-сирот уже перечислено почти 60 000 рублей, за аналогичный период прошлого года — 42 460. Всего с 2012 года аукционы принесли в качестве благотворительный помощи уже более 580 000 долларов.
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Но рекорд стоимости, установленный еще в 2012 году, пока не побит - тогда за домен отдали сумму, эквивалентную 30 000 долларов.
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