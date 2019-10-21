Мама Тимати сделала татуировку в честь новорожденного внука

Источник материала: Tut.by

Мы уже писали , что 16 октября 36-летний Тимати стал отцом во второй раз. Его невеста, 23-летняя Анастасия Решетова, родила мальчика, которого назвали Ратмиром. Свое имя малыш получил в честь друга рэпера Ратмира Шишкова, погибшего в автокатастрофе в Москве 12 лет назад.

А теперь мама Тимати Симона Яковлевна сделала татуировку в виде дня рождения внука. Рядом с датой рождения пятилетней Алисы (дочери певца от Алены Шишковой) располагается дата рождения новорожденного Ратмира, пишет spletnik.ru.

— Меня рассмешила реакция Артема (младший сын, для тех, кто не знает) — «Мам, а для моих детей место останется?!» — «Конечно, мой родной, я же не твой старший брат!» — написала Симона под видео из тату-салона.