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Мама Тимати сделала татуировку в честь новорожденного внука
Источник материала: Tut.by
Мы уже
А теперь мама Тимати Симона Яковлевна сделала татуировку в виде дня рождения внука. Рядом с датой рождения пятилетней Алисы (дочери певца от Алены Шишковой) располагается дата рождения новорожденного Ратмира,
— Меня рассмешила реакция Артема (младший сын, для тех, кто не знает) — «Мам, а для моих детей место останется?!» — «Конечно, мой родной, я же не твой старший брат!» — написала Симона под видео из тату-салона.
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16 октября 36-летний Тимати стал отцом во второй раз.
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