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Мама Тимати сделала татуировку в честь новорожденного внука

22.10.2019 15:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы уже писали, что 16 октября 36-летний Тимати стал отцом во второй раз. Его невеста, 23-летняя Анастасия Решетова, родила мальчика, которого назвали Ратмиром. Свое имя малыш получил в честь друга рэпера Ратмира Шишкова, погибшего в автокатастрофе в Москве 12 лет назад.

А теперь мама Тимати Симона Яковлевна сделала татуировку в виде дня рождения внука. Рядом с датой рождения пятилетней Алисы (дочери певца от Алены Шишковой) располагается дата рождения новорожденного Ратмира, пишет spletnik.ru.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Simona Chernomorskaya (@simona280) 22 Окт 2019 в 2:47 PDT

— Меня рассмешила реакция Артема (младший сын, для тех, кто не знает) — «Мам, а для моих детей место останется?!» — «Конечно, мой родной, я же не твой старший брат!» — написала Симона под видео из тату-салона.

Мать первого ребенка Тимати прокомментировала рождение его сына. Анастасия Решетова ей ответила

 
 
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16 октября 36-летний Тимати стал отцом во второй раз.
 
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