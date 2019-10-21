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СК прекратил дело женщины на Renault, сбившей 3-летнего ребенка: «не имела возможности остановиться»

22.10.2019 15:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи рассказали о результатах расследования уголовного дела о ДТП в Речицком районе, в котором серьезно пострадала внезапно выбежавшая на дорогу трехлетняя девочка.


Фото: СК

Напомним, ДТП произошло 3 августа в агрогородке Короватичи на улице Школьной.

Девочка вместе с родителями, двумя сестрами и братом была у дедушки и бабушки. По выходным в деревню приезжает предприниматель, торгующий продуктами. Незадолго до ДТП микроавтобус-автолавка подъехал к их дому. Мать ребенка вместе с двумя родственниками вышли на улицу за покупками. Взрослые, занятые покупками, не заметили, как девочка вышла со двора и выбежала на проезжую часть прямо под колеса проезжающего Renault.

В результате ДТП ребенок получил сочетанную травму. Девочка долго лечилась. В отношении 30-летней женщины-водителя было возбуждено уголовное дело. Но позже следствие пришло к выводу об отсутствии в ее действиях состава преступления.

Следователи допросили очевидцев и свидетелей происшествия, изучили запись видеорегистратора автомобиля подозреваемой, провели следственный эксперимент. Согласно заключению судебной автотехнической экспертизы, водитель легкового автомобиля ехала со средней скоростью 58 км/ч. Подозреваемая не имела технической возможности предотвратить наезд на пешехода, сообщили в СК.

В итоге предварительное расследование по уголовному делу прекращено.

А вот водитель автолавки привлечен к административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства.

 
 
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Следователи рассказали о результатах расследования уголовного дела о ДТП в Речицком районе, в котором серьезно пострадала внезапно выбежавшая на дорогу...
 
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