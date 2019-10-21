В Брестской крепости рабочие обнаружили военный арсенал

Источник материала: Виртуальный Брест

Сообщение о находке поступило в милицию сегодня днем от сотрудников ОАО «Брестреставрация». Во время земляных работ на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» – «Восточный форт» они нашли 5 гранат Ф-1.





На место происшествия незамедлительно выбыли военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5526, которые нашли еще 268 аналогичных гранат и 240 взрывателей.





Все боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Сейчас специалисты вывозят арсенал на полигон для уничтожения.





Во время раскопок никто из людей не пострадал.

МВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Помните, что самостоятельные действия с таким взрывоопасным прошлым могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.