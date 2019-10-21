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В Брестской крепости рабочие обнаружили военный арсенал
22.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сообщение о находке поступило в милицию сегодня днем от сотрудников ОАО «Брестреставрация». Во время земляных работ на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» – «Восточный форт» они нашли 5 гранат Ф-1.
На место происшествия незамедлительно выбыли военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5526, которые нашли еще 268 аналогичных гранат и 240 взрывателей.
Все боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Сейчас специалисты вывозят арсенал на полигон для уничтожения.
Во время раскопок никто из людей не пострадал.
МВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Помните, что самостоятельные действия с таким взрывоопасным прошлым могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.
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Сообщение о находке поступило в милицию сегодня днем от сотрудников ОАО «Брестреставрация». Во время земляных работ на территории мемориального комплекса...
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