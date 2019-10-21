ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детский сад - начальную школу построят в Столине

22.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Столине в ближайшие годы построят новый учебно-педагогический комплекс "Детский сад - начальная школа". Такое поручение дал сегодня во время выездного приема председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Детский сад - начальную школу построят в Столине

Проблему нехватки мест в детских дошкольных учреждениях подняла жительница райцентра - мама двух дошколят. Три детских сада в городе переполнены. При общей вместимости на 550 мест их посещают 672 ребенка. Еще 161 ребенок в возрасте от двух лет ожидают своей очереди. Родителям, чьи дети не попали в детсад по месту жительства (в числе которых оказалась и заявительница), в райисполкоме предложили подвоз малышей в дошкольное учреждение, расположенное в пяти километрах от райцентра, в деревню Струга.

Как пояснил председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий, о проблеме очередности в детские дошкольные учреждения местные власти знают и пытаются ее хотя бы временно решать. Но численность населения в городе постоянно растет как благодаря положительной динамике рождаемости, так и за счет притока жителей из сельской местности. Строительство же новой школы-сада сопряжено с серьезными финансовыми вливаниями.

"Однозначно, без всяких колебаний школу-сад в Столине будем строить. Что необходимость такая есть, я это понял. Поэтому будем планировать. Думаю, нам необходимо в следующем году делать проект, документацию и в 2021 году построить. Надо подобрать место, финансирование изыскать", - поручил Анатолий Лис.

За основу он предложил взять уже апробированный в областном центре проект школы-сада на 471 место, состоящий из двух блоков: детский сад на 170 мест и начальная школа с 1-го по 4-й класс. Цена вопроса - около Br8 млн. "Это очень хороший проект, который мы уже реализовали, - удобно и детям, и воспитателям, и учителям. Следует двигаться в данном направлении", - отметил руководитель области.

Кроме того, во время приема жители Столинского района поднимали вопросы доступности медицинских услуг, газификации населенных пунктов, увековечения памяти солдат-освободителей в честь 75-летия Великой Победы. По всем обращениям Анатолий Лис дал конкретные поручения.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Столине в ближайшие годы построят новый учебно-педагогический комплекс "Детский сад - начальная школа". Такое поручение дал сегодня во время выездного приема...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют и криптовалют на сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кардиган на пуговицах женский в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика