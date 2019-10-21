ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 44% жилья в 2020 году построят в индивидуальном исполнении

22.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси в 2020 году планируется построить около 4 млн кв.м жилья, из них около 44% - индивидуальное жилищное строительство, сообщила журналистам начальник отдела жилищного строительства управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Екатерина Усенкова, передает корреспондент БЕЛТА.

Около 44% жилья в 2020 году построят в индивидуальном исполнении

За восемь месяцев текущего года введено около 1 млн кв.м индивидуального жилья. Наиболее активно это направление развивается в Брестской и Минской областях.

"За последнюю пятилетку отмечается стабильно высокий уровень индивидуального жилищного строительства - 1,7-1,8 млн кв.м в год. Устанавливаемое правительством задание (не менее 40% от общей площади ввода) выполняется или перевыполняется", - отметила Екатерина Усенкова.

В основном такое жилье строится в сельской местности - по итогам восьми месяцев из 4 тыс. домов на селе введено около 2 тыс.

Екатерина Усенкова добавила, что в последнее время получает развитие индивидуальное индустриальное домостроение. Проекты разрабатывают предприятия ДСК, которые есть в каждой области. "Все подготовлено, чтобы развивать эту тему", - добавила Екатерина Усенкова.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Беларуси в 2020 году планируется построить около 4 млн кв.м жилья, из них около 44% - индивидуальное жилищное строительство, сообщила журналистам начальник отдела...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют и криптовалют на сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика