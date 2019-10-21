Около 44% жилья в 2020 году построят в индивидуальном исполнении

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси в 2020 году планируется построить около 4 млн кв.м жилья, из них около 44% - индивидуальное жилищное строительство, сообщила журналистам начальник отдела жилищного строительства управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Екатерина Усенкова, передает корреспондент БЕЛТА.





За восемь месяцев текущего года введено около 1 млн кв.м индивидуального жилья. Наиболее активно это направление развивается в Брестской и Минской областях.

"За последнюю пятилетку отмечается стабильно высокий уровень индивидуального жилищного строительства - 1,7-1,8 млн кв.м в год. Устанавливаемое правительством задание (не менее 40% от общей площади ввода) выполняется или перевыполняется", - отметила Екатерина Усенкова.

В основном такое жилье строится в сельской местности - по итогам восьми месяцев из 4 тыс. домов на селе введено около 2 тыс.

Екатерина Усенкова добавила, что в последнее время получает развитие индивидуальное индустриальное домостроение. Проекты разрабатывают предприятия ДСК, которые есть в каждой области. "Все подготовлено, чтобы развивать эту тему", - добавила Екатерина Усенкова.