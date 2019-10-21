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Остаётся терпеть? Ситуацию со смогом в Бресте прокомментировали в МЧС и Белгидромете
22.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Еще в субботу вечером жители, например, микрорайонов Березовка, Восток в районе станции Брест-Восточный, Ковалево и других спешно закрывали форточки, потому что за окном стоял смог. Начало недели выдалось таким же. Ситуация не из приятных. В отдельных местах видимость, как при настоящем тумане. Кто за рулем – смотри в оба! Сушишь белье на балконе? Снимай, чтобы не пропиталось стойким запахом гари!
В воскресенье днем, проезжая по Пионерской, наблюдала густые белые столбы дыма из частного сектора, которые окутывали пешеходов и проезжавшие транспортные средства. Да, люди жгут траву, листву, ветки на своей собственной территории, но дыму-то заборы нипочем. Им дышат дети из ближайших высоток, лежачие больные, которые не могут выйти на улицу и вдыхают свежий воздух только через форточку. Вот так: почти центр города, здесь из-за выхлопных газов и так дышать нечем, так еще и костры...
На даче та же ситуация, но это хотя бы за городом! Если приеду, а соседи устраивают «дымовуху», от которой даже печет в горле, закрываюсь в доме и, увы, наслаждаться природой не могу.
– Я прошу дачников, чтобы не жгли пластмассу, потому что она выделяет в воздух вредные вещества, а если люди сжигают мусор или траву, то это разрешено. Главное, чтобы согласно постановлению Совета Министров № 50 от 2008 года, у каждого дачника на участке была бочка с водой, – говорит председатель садового товарищества «Привольное-Брест» Леонид Балко. – От нас дым, как правило, в город не идет, обычно ветры западные – со стороны Бреста.
Да, смог стоит и за городом. Всюду палы. В некоторых местах дачники разжигают костры, пламя которых достигает в высоту до двух метров. А чего хотеть, если в родном белорусском языке нынешний месяц так и называется – кастрычнік!
– На своем приусадебном участке, если на территории не введен особый режим в плане пожарной опасности, в безветренную погоду разрешается разводить костры, – прокомментировал Zarya.by официальный представитель Брестского областного управления
– Действующих пожаров в лесном фонде области нет – ни на суходоле, ни на торфяниках. Возгораний нет ни подземных, ни наземных, – заверяет главный лесничий, первый заместитель генерального директора Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Александр Матюшевский.
– Сейчас в наших лесах третий класс пожарной опасности. Если в ближайшие дни погода не изменится, перейдет в четвертый класс – и будем вводить запрет на посещение лесов, – дополняет начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского ГПЛХО Константин Скребец.
А что показывают станции мониторинга загрязняющих веществ в атмосферном воздухе? За этой информацией обращаемся в Белгидромет.
На письменный запрос редакции пришел такой ответ:
«По данным непрерывных измерений на автоматической станции, установленной в г. Бресте (в районе ул. Северной) 18 октября в период с 20.20 до 00.20 отмечено увеличение уровня загрязнения атмосферного воздуха азота диоксидом и азота оксидом: максимальные концентрации варьировались в диапазоне 1,1-1,2 ПДК. 19 октября в 20.00 в указанном районе зафиксировано незначительное превышение норматива качества по азота диоксиду (в 1,01 раза). По другим определяемым загрязняющим веществам превышений нормативов качества в атмосферном воздухе не зарегистрировано.
Следует отметить, что в этот период сложившиеся метеорологические условия способствовали накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха (отсутствие атмосферных осадков, слабый ветер, штиль, повышенный температурный режим в дневное время суток). Сжигание сухой листвы в такие периоды только усугубляет ситуацию, что приводит к ухудшению качества атмосферного воздуха».
Остается ждать, пока дачники, хозяева частных домов сожгут все, что им нужно. А их не очень беспокоит, что в городе стало нечем дышать. Те, кто в заботе о своем здоровье совершал вечерние пробежки, велопрогулки или занимался на уличных тренажерах, в эти последние теплые вечера вынуждены прервать тренировки. Можно только посочувствовать всем, кто вынужден терпеть тяжелый и вредный для здоровья воздух.
Особенно опасно, если вместе с листвой дачники и частники сжигают другой мусор: полиэтилен, резину и т.д. По информации Госсаннадзора, вдыхание вместе с дымом вредных веществ (здесь содержатся и канцерогены!) может вызвать аллергические реакции, а также обострение хронических заболеваний верхних дыхательных путей (риниты, бронхиты, астма...). В группе риска – пожилые люди и дети. Тем, кто не может терпеть запах гари, врачи советуют надевать респираторные маски и не забывать их менять каждый час. Грустно и неприятно. Увы...
Фото Александ
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Еще в субботу вечером жители, например, микрорайонов Березовка, Восток в районе станции Брест-Восточный, Ковалево и других спешно закрывали форточки, потому что...
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