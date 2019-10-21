Остаётся терпеть? Ситуацию со смогом в Бресте прокомментировали в МЧС и Белгидромете

Источник материала: Виртуальный Брест

Еще в субботу вечером жители, например, микрорайонов Березовка, Восток в районе станции Брест-Восточный, Ковалево и других спешно закрывали форточки, потому что за окном стоял смог. Начало недели выдалось таким же. Ситуация не из приятных. В отдельных местах видимость, как при настоящем тумане. Кто за рулем – смотри в оба! Сушишь белье на балконе? Снимай, чтобы не пропиталось стойким запахом гари!





В воскресенье днем, проезжая по Пионерской, наблюдала густые белые столбы дыма из частного сектора, которые окутывали пешеходов и проезжавшие транспортные средства. Да, люди жгут траву, листву, ветки на своей собственной территории, но дыму-то заборы нипочем. Им дышат дети из ближайших высоток, лежачие больные, которые не могут выйти на улицу и вдыхают свежий воздух только через форточку. Вот так: почти центр города, здесь из-за выхлопных газов и так дышать нечем, так еще и костры...

На даче та же ситуация, но это хотя бы за городом! Если приеду, а соседи устраивают «дымовуху», от которой даже печет в горле, закрываюсь в доме и, увы, наслаждаться природой не могу.

– Я прошу дачников, чтобы не жгли пластмассу, потому что она выделяет в воздух вредные вещества, а если люди сжигают мусор или траву, то это разрешено. Главное, чтобы согласно постановлению Совета Министров № 50 от 2008 года, у каждого дачника на участке была бочка с водой, – говорит председатель садового товарищества «Привольное-Брест» Леонид Балко. – От нас дым, как правило, в город не идет, обычно ветры западные – со стороны Бреста.

Да, смог стоит и за городом. Всюду палы. В некоторых местах дачники разжигают костры, пламя которых достигает в высоту до двух метров. А чего хотеть, если в родном белорусском языке нынешний месяц так и называется – кастрычнік!

– На своем приусадебном участке, если на территории не введен особый режим в плане пожарной опасности, в безветренную погоду разрешается разводить костры, – прокомментировал Zarya.by официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов. – Главное, чтобы не менее 10 метров от сгораемой конструкции (например, деревянного сарая, дома и так далее), а под рукой чтобы были средства пожаротушения (огнетушитель, вода, лопата, песок). Костры нельзя оставлять без присмотра, нужно полностью контролировать горение. Что касается мангала или шашлычницы, то они должны находиться не менее четырех метров от строений. Если человек это все соблюдает, то какие могут быть санкции со стороны МЧС? За прошедшие выходные пожаров по причине разведения костров на приусадебных участках областным МЧС не зафиксировано.

– Действующих пожаров в лесном фонде области нет – ни на суходоле, ни на торфяниках. Возгораний нет ни подземных, ни наземных, – заверяет главный лесничий, первый заместитель генерального директора Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Александр Матюшевский.

– Сейчас в наших лесах третий класс пожарной опасности. Если в ближайшие дни погода не изменится, перейдет в четвертый класс – и будем вводить запрет на посещение лесов, – дополняет начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского ГПЛХО Константин Скребец.

А что показывают станции мониторинга загрязняющих веществ в атмосферном воздухе? За этой информацией обращаемся в Белгидромет.

На письменный запрос редакции пришел такой ответ:

«По данным непрерывных измерений на автоматической станции, установленной в г. Бресте (в районе ул. Северной) 18 октября в период с 20.20 до 00.20 отмечено увеличение уровня загрязнения атмосферного воздуха азота диоксидом и азота оксидом: максимальные концентрации варьировались в диапазоне 1,1-1,2 ПДК. 19 октября в 20.00 в указанном районе зафиксировано незначительное превышение норматива качества по азота диоксиду (в 1,01 раза). По другим определяемым загрязняющим веществам превышений нормативов качества в атмосферном воздухе не зарегистрировано.

Следует отметить, что в этот период сложившиеся метеорологические условия способствовали накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха (отсутствие атмосферных осадков, слабый ветер, штиль, повышенный температурный режим в дневное время суток). Сжигание сухой листвы в такие периоды только усугубляет ситуацию, что приводит к ухудшению качества атмосферного воздуха».





Остается ждать, пока дачники, хозяева частных домов сожгут все, что им нужно. А их не очень беспокоит, что в городе стало нечем дышать. Те, кто в заботе о своем здоровье совершал вечерние пробежки, велопрогулки или занимался на уличных тренажерах, в эти последние теплые вечера вынуждены прервать тренировки. Можно только посочувствовать всем, кто вынужден терпеть тяжелый и вредный для здоровья воздух.

Особенно опасно, если вместе с листвой дачники и частники сжигают другой мусор: полиэтилен, резину и т.д. По информации Госсаннадзора, вдыхание вместе с дымом вредных веществ (здесь содержатся и канцерогены!) может вызвать аллергические реакции, а также обострение хронических заболеваний верхних дыхательных путей (риниты, бронхиты, астма...). В группе риска – пожилые люди и дети. Тем, кто не может терпеть запах гари, врачи советуют надевать респираторные маски и не забывать их менять каждый час. Грустно и неприятно. Увы...

Фото Александ