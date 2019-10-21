Источник материала: Виртуальный Брест

26 октября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

Бреста" alt="26 октября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/10/1571752207918262.jpg" style="width: 750px; height: 516px;">



26 октября 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского горисполкома Кравчук Вадим Васильевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

26 октября 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста – Царук Игорь Георгиевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12»

26 октября 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста Ульяницкая Алла Петровна. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59-00-77.