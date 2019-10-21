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Ребёнок ночью на переходе метнулся под колёса автомобиля. Шустрый. Не ваш, случайно?
22.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Родители научите своих детей переходить пешеходный переход а не перебегать его - просит автор видео.
Это перекрёсток Московской и Советской Конституции:
Уже и так много несчастных случаев по невнимательности детей, может это немножко станет поучительным уроком (добавляет автор видео).
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