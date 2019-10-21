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Пункт выдачи 21vek.by в Бресте переехал по новому адресу

22.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 22 октября, состоялось торжественное открытие пункта выдачи 21vek.by в Бресте, который переехал по новому адресу и теперь находится на пр-те Машерова, 96. Расположен он в центре города на пересечении крупных транспортных артерий.

Пункт выдачи 21vek.by в Бресте переехал по новому адресу

21vek.by насчитывает уже 19 отделений по всей стране, охватывая областные центры и крупнейшие города в регионах. Доставка товара до них осуществляется на следующий день, к тому же самовывоз любого товара бесплатный.

Пункт выдачи 21vek.by в Бресте переехал по новому адресу

«Интерес клиентов к самовывозу растет и уже 30% заказов мы выполняем через фирменные пункты выдачи. 21vek.by стремится быть ближе к белорусам, стремится расширить географию пунктов выдачи заказов, чтобы у каждого была возможность приобрести товар онлайн - с доставкой в любую точку Беларуси и максимально быстро. До конца 2019 года мы планируем открыть ещё 3, а в первом полугодии 2020 года – не менее 10 пунктов выдачи заказов по всей стране.

Пункт выдачи 21vek.by в Бресте переехал по новому адресу

Почему покупают онлайн и забирают самостоятельно? Отчасти потому, что это позволяет более гибко совершить покупку, когда нет возможности точно определить время для приезда курьера по адресу. Также это заменяет поход в классический магазин, в котором в любом случае ассортимент ограничен размерами полок. Ни в одной торговой сети невозможно разместить 350.000 товаров, поэтому зачастую приходится посещать несколько магазинов. 21vek.by позволяет сделать свой выбор здесь и сейчас. Мы стремимся быть лидерами ритейла в Беларуси, поэтому последовательно работаем над, тем, чтобы преимущества онлайн-покупок были доступными для каждого», - прокомментировал Сергей Вайнилович, соучредитель и управляющий компании 21vek.by.

Пункт выдачи 21vek.by в Бресте переехал по новому адресу

Пункт выдачи 21vek.by в Бресте переехал по новому адресу

О компании

Онлайн-гипермаркет 21vek.by работает на рынке Беларуси с 2004 года. Сайт посещает 2.700.000 уникальных пользователей в месяц, компания выполняет 140.000 заказов по всей стране ежемесячно. В компании работает 1600 сотрудников, в доставке по всей Беларуси заняты 200 автомобилей собственного автопарка.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 22 октября, состоялось торжественное открытие пункта выдачи 21vek.by в Бресте, который переехал по новому адресу и теперь находится на пр-те Машерова, 96....
 
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