 На участке ул. Кирова поменяли направление движения на обратное

Источник материала: Виртуальный Брест

На улице Кирова после пересечения с Пушкинской сегодня поменяли направление движения.





Перекресток Пушкинская - Кирова, теперь по Кирова в сторону Мицкевича ехать запрещено, похоже с Менжинского на Пушкинскую поставят такой же, кирпичик.





Официально об этих изменениях ничего не сообщалось.





Пока все едут, как и ехали :-) А как вы думали - предупреждать надо! Никто нынче по знакам не ездит, только по привычке (шутка).







Скорее всего и ул. Менжинского скоро станет односторонней, помните, нам предлагали?