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На участке ул. Кирова поменяли направление движения на обратное
22.10.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На улице Кирова после пересечения с Пушкинской сегодня поменяли направление движения.
Перекресток Пушкинская - Кирова, теперь по Кирова в сторону Мицкевича ехать запрещено, похоже с Менжинского на Пушкинскую поставят такой же, кирпичик.
Официально об этих изменениях ничего не сообщалось.
Пока все едут, как и ехали :-) А как вы думали - предупреждать надо! Никто нынче по знакам не ездит, только по привычке (шутка).
Скорее всего и ул. Менжинского скоро станет односторонней,
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На улице Кирова после пересечения с Пушкинской сегодня поменяли направление движения. Перекресток Пушкинская - Кирова, теперь по Кирова в сторону Мицкевича...
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