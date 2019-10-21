Теплая встреча друзей

Источник материала: Кировец

Первое мероприятие, которое организовали члены женского клуба «Подружка Осень» после «летних каникул», было посвящено Дню матери.

Все собравшиеся в зале — это любимые и любящие мамы, бабушки и даже прабабушки. Эти женщины никогда не сидят без дела: сажают огороды и собирают урожай, помогают растить внуков и правнуков, принимают активное участие в общественной жизни, в спортивных соревнованиях и путешествиях по красивым и памятным местам нашей прекрасной Беларуси.

Праздничное мероприятие проходило за чаепитием со всевозможной выпечкой и сладостями, которые приготовили члены нашего клуба. Валентина Трацевская продемонстрировала свои новые вышитые картины. Участницы ансамбля «Золотая осень» поздравили всех замечательными песнями. Заслуженные аплодисменты звучали в адрес Анны Солонович, Людмилы Кихтенко, Людмилы Лагойко, Елизаветы Андроновой, Татьяны Шикунец и Ларисы Дворкиной.

Женщины пели, танцевали, рассказывали о своей жизни и радовались чудесной золотой осени. Встреча прошла на одном дыхании, подарив нам незабываемые моменты жизни.

Людмила ЛУКАНОВИЧ,

председатель клуба «Подружка Осень».