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Теплая встреча друзей

22.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Первое мероприятие, которое организовали члены женского клуба «Подружка Осень» после «летних каникул», было посвящено Дню матери.
Все собравшиеся в зале — это любимые и любящие мамы, бабушки и даже прабабушки. Эти женщины никогда не сидят без дела: сажают огороды и собирают урожай, помогают растить внуков и правнуков, принимают активное участие в общественной жизни, в спортивных соревнованиях и путешествиях по красивым и памятным местам нашей прекрасной Беларуси.
Праздничное мероприятие проходило за чаепитием со всевозможной выпечкой и сладостями, которые приготовили члены нашего клуба. Валентина Трацевская продемонстрировала свои новые вышитые картины. Участницы ансамбля «Золотая осень» поздравили всех замечательными песнями. Заслуженные аплодисменты звучали в адрес Анны Солонович, Людмилы Кихтенко, Людмилы Лагойко, Елизаветы Андроновой, Татьяны Шикунец и Ларисы Дворкиной.
Женщины пели, танцевали, рассказывали о своей жизни и радовались чудесной золотой осени. Встреча прошла на одном дыхании, подарив нам незабываемые моменты жизни.
Людмила ЛУКАНОВИЧ,
председатель клуба «Подружка Осень».

 
 
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Первое мероприятие, которое организовали члены женского клуба «Подружка Осень» после «летних каникул», было посвящено Дню матери. Все собравшиеся в зале —...
 
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