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СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 2019 ГОД ИСТЕКАЕТ 15 НОЯБРЯ

22.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Извещение налоговой инспекции можно найти на странице «Личного кабинета» либо получить по почте. Физические лица, имеющие во владении или пользовании объекты недвижимости и земельные участки (кроме лиц, имеющих право на льготу), не получившие извещение, могут обратиться за его получением в налоговый орган по месту нахождения объектов налогообложения.
Сумму начисленных налогов можно посмотреть и в платежной системе ЕРИП. Для просмотра предъявленной суммы плательщик вводит свой учетный номер (УНП).
Уплату налогов можно произвести путем внесения наличных денежных средств в банк, сельский исполнительный и распорядительный орган, оператору почтовой связи, а также в безналичном порядке через банкоматы, инфокиоски, систему Интернет-банкинг, М-банкинг и др.
Более подробную информацию можно получить в управлении по работе с плательщиками по Кировскому району инспекции МНС по Бобруйскому району, по адресу: г.Кировск, ул.Ленинская, 19 или по телефонам: 77-2-40, 77-2-41, 77-2-42, 77-2-43.
Не откладывайте уплату налогов на последние дни, производите предъявленные к уплате платежи заблаговременно!
Управление по работе с плательщиками
по Кировскому району инспекции МНС
по Бобруйскому району.

 
 
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Извещение налоговой инспекции можно найти на странице «Личного кабинета» либо получить по почте. Физические лица, имеющие во владении или пользовании...
 
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