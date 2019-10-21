СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 2019 ГОД ИСТЕКАЕТ 15 НОЯБРЯ

Источник материала: Кировец

Извещение налоговой инспекции можно найти на странице «Личного кабинета» либо получить по почте. Физические лица, имеющие во владении или пользовании объекты недвижимости и земельные участки (кроме лиц, имеющих право на льготу), не получившие извещение, могут обратиться за его получением в налоговый орган по месту нахождения объектов налогообложения.

Сумму начисленных налогов можно посмотреть и в платежной системе ЕРИП. Для просмотра предъявленной суммы плательщик вводит свой учетный номер (УНП).

Уплату налогов можно произвести путем внесения наличных денежных средств в банк, сельский исполнительный и распорядительный орган, оператору почтовой связи, а также в безналичном порядке через банкоматы, инфокиоски, систему Интернет-банкинг, М-банкинг и др.

Более подробную информацию можно получить в управлении по работе с плательщиками по Кировскому району инспекции МНС по Бобруйскому району, по адресу: г.Кировск, ул.Ленинская, 19 или по телефонам: 77-2-40, 77-2-41, 77-2-42, 77-2-43.

Не откладывайте уплату налогов на последние дни, производите предъявленные к уплате платежи заблаговременно!

Управление по работе с плательщиками

по Кировскому району инспекции МНС

по Бобруйскому району.