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Провалили борьбу с коррупцией. Уволены руководители «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалл»
22.10.2019 15:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
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Председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло и директор ОАО "Минск Кристалл" Станислав Иодис освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Как сообщается, на ряде предприятий, входящих в систему концернов "Белгоспищепром" и "Белнефтехим", правоохранителями были выявлены факты коррупционной деятельности.
"В связи с этим в таких организациях, как ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье", ОАО "Пинский винодельческий завод", а также в ОАО "Химремонт" были уволены по различным основаниям в общей сложности семь работников, занимающих различные руководящие должности", - проинформировали в пресс-службе.
Подробности коррупционных схем в алкогольной отрасли, которые носили системный характер, сообщили
Так, учредители фирм "Эталон-Маркет" и "Финикон", предлагая взятки, лоббировали свои интересы по поставке оборудования, препаратов и других компонентов для государственных заводов. Размер "вознаграждений" зависел от сумм контрактов и составлял от 500 долларов до 15 тыс. евро.
В широкую коррупционную схему были вовлечены госпредприятия различных регионов, поэтому оперативники одновременно работали в Минской и Витебской областях. В результате при получении взяток были задержаны должностные лица предприятий алкогольной отрасли.
Задержанные дали признательные показания. Семеро стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по ст. 430 (получение взятки) УК. В отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло и директор ОАО "Минск Кристалл" Станислав Иодис освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщили в...
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