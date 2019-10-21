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Провалили борьбу с коррупцией. Уволены руководители «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалл»

22.10.2019 15:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Провалили борьбу с коррупцией. Уволены руководители «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалл»Минск Кристалл»">

Председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло и директор ОАО "Минск Кристалл" Станислав Иодис освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Как сообщается, на ряде предприятий, входящих в систему концернов "Белгоспищепром" и "Белнефтехим", правоохранителями были выявлены факты коррупционной деятельности.

"В связи с этим в таких организациях, как ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье", ОАО "Пинский винодельческий завод", а также в ОАО "Химремонт" были уволены по различным основаниям в общей сложности семь работников, занимающих различные руководящие должности", - проинформировали в пресс-службе.

Подробности коррупционных схем в алкогольной отрасли, которые носили системный характер, сообщили БЕЛТА в КГБ.

Так, учредители фирм "Эталон-Маркет" и "Финикон", предлагая взятки, лоббировали свои интересы по поставке оборудования, препаратов и других компонентов для государственных заводов. Размер "вознаграждений" зависел от сумм контрактов и составлял от 500 долларов до 15 тыс. евро.

В широкую коррупционную схему были вовлечены госпредприятия различных регионов, поэтому оперативники одновременно работали в Минской и Витебской областях. В результате при получении взяток были задержаны должностные лица предприятий алкогольной отрасли.

Задержанные дали признательные показания. Семеро стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по ст. 430 (получение взятки) УК. В отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло и директор ОАО "Минск Кристалл" Станислав Иодис освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщили в...
 
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