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«В магазинах стоят еще дороже». На Комаровке продают сушеные боровики по 250 рублей за килограмм

22.10.2019 16:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сети появилась фотография сушеных боровиков, которые продают на столичном Комаровском рынке по 125 рублей за упаковку. Оказалось, что в ней 500 граммов, а за кило продавец просит 250 рублей. FINANCE.TUT.BY узнал, почему такая высокая цена и сколько аналогичный товар стоит в других местах.


Грибы продавец расфасовал в разные по размеру пакеты. Есть упаковки по 100 граммов за 25 рублей, по 250 — по 50 рублей и за 500 граммов — цена 125 рублей.

Продавец говорит, что такая цена вполне адекватна и в других местах сухие белые грибы продают еще дороже.

— В этом году неурожай белых. Собирать их тяжело. Плюс эти грибы усыхают очень сильно. Из килограмма свежих боровиков выходит всего 100 граммов сухих, — поясняет мужчина.

Летом литровое ведерко свежих белых грибов продавали по 8,5-20 рублей. И в такую тару однозначно вмещается меньше килограмма.

— Правильно высушить грибы, чтоб они не потемнели, тоже работа. Отсюда такая и цена, — продолжает продавец. — В магазинах стоят еще дороже. Я видел по 280 рублей.

Торговец уточнил, что его товар пользуется спросом.

Мы посмотрели, сколько белые стоят в других местах. На той же Комаровке в еще одном месте упаковку 300 граммов продают за 40 рублей. То есть килограмм стоит около 133.

В магазинах цены тоже оказались доступнее, чем у первого продавца с рынка. В магазине эко-продуктов пакетик сухих боровиков весом 50 граммов продают по 8,78 рубля. Значит килограмм стоит примерно 175. В одном из столичных гипермаркетов цена за 200 граммов 37 рублей. За кило — 185.

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Мы посмотрели и сравнили цены на сушеные боровики на рынке и в магазинах.
 
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