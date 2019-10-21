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В Светлогорске группа детей переходила дорогу на зеленый, «Жигули» сбили мальчика и уехали

22.10.2019 16:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Светлогорске автомобиль задел переходящего дорогу по переходу 11-летнего школьника — и скрылся с места ДТП. Но водителя вскоре нашли.

Инцидент произошел 21 октября примерно в 17.00 на пешеходном переходе напротив торгового центра «Анженко».

— Мой сын с другими детьми шли с занятий по плаванию на остановку. Когда они переходили дорогу по зебре на зеленый, в них въехал автомобиль. По словам сына, все отскочили, а он не успел, — рассказал TUT.BY отец ребенка.

Позже родители с мальчиком обратились в больницу. Там у школьника диагностировали ушиб ноги. О ДТП медики проинформировали милицию.

В УВД рассказали, что в результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен причастный к ДТП автомобиль «ВАЗ 21 063». Его водитель — 60-летний житель Светлогорского района.

Как рассказал сотрудникам милиции мужчина, с места происшествия он уехал, так как посчитал, что ребенок не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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В Светлогорске автомобиль задел переходящего пешеходный переход 11-летнего школьника и скрылся с места ДТП. Но водителя вскоре нашли.
 
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