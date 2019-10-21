БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в районе (без учета Смолевичского отдела загс) зарегистрировано два брака: один в Усяжском и один в Пекалинском сельисполкомах.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

За истекший период в районе (без учета Смолевичского отдела загс) зарегистрировано три рождения детей.

В Озерицко-Слободском сельисполкоме Иван и Олеся Вишневские из аг.Слобода зарегистрировали рождение дочери Софии, второго ребенка в семье

В Усяжском сельисполкоме Сергей и Валерия Павловские из пос.Усяж зарегистрировали рождение сына Кирилла. В их семье это первенец.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

В районе (без учета Смолевичского отдела загс) зарегистрировано одиннадцать смертей.

Четыре смерти зарегистрировал Плисский сельисполком, по две — Жодинский и Озерицко-Слободской сельисполкомы. По одному человеку ушли из жизни в Драчковском, Заболотском и Пекалинском сельсоветах.

Усяжским сельисполкомом смерти не регистрировались.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района).