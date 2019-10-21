БРАКОСОЧЕТАНИЯ
За прошедший период в районе (без учета Смолевичского отдела загс) зарегистрировано два брака: один в Усяжском и один в Пекалинском сельисполкомах.
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
За истекший период в районе (без учета Смолевичского отдела загс) зарегистрировано три рождения детей.
В Озерицко-Слободском сельисполкоме Иван и Олеся Вишневские из аг.Слобода зарегистрировали рождение дочери Софии, второго ребенка в семье
В Усяжском сельисполкоме Сергей и Валерия Павловские из пос.Усяж зарегистрировали рождение сына Кирилла. В их семье это первенец.
УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
В районе (без учета Смолевичского отдела загс) зарегистрировано одиннадцать смертей.
Четыре смерти зарегистрировал Плисский сельисполком, по две — Жодинский и Озерицко-Слободской сельисполкомы. По одному человеку ушли из жизни в Драчковском, Заболотском и Пекалинском сельсоветах.
Усяжским сельисполкомом смерти не регистрировались.
Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.
(Данные предоставлены сельисполкомами района).